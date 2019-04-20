«Парма» ушла от поражения в игре с «Миланом»Матч ТВ 08:27

«Парма» на своем поле сыграла вничью с «Миланом» в матче 33-го тура чемпионата Италии. В составе миланцев гол забил испанский полузащитник Самуэль Кастильехо. Спас от поражения команду из Пармы Бруну Алвеш.

«Парма» ушла от поражения в игре с «Миланом»

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