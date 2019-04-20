Футбол

«Парма» ушла от поражения в игре с «Миланом»Матч ТВ 08:27

Парма — Милан
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Эннио Тардини»
58′
Тьемуэ Бакайоко
Патрик Кутроне
66′
Андреа Конти
Самуэль Кастильехо
69′
Самуэль Кастильехо
Федерико Димарко
Лука Силигарди
72′
75′
Хакан Чалханоглу
Лукас Биглия
Фабио Чераволо
Маттиа Спрокати
76′
82′
Лукас Биглия
Бруну Алвеш
87′
Маттео Скоццарелла
Лео Штулац
90′+1′
«Парма» на своем поле сыграла вничью с «Миланом» в матче 33-го тура чемпионата Италии. В составе миланцев гол забил испанский полузащитник Самуэль Кастильехо. Спас от поражения команду из Пармы Бруну Алвеш.
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