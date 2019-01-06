В течении всего матча игроки «Зенита» уверенно контролировали ход поединка и не оставили ни одного шанса пермякам. Сразу восемь игроков «Зенита» принесли клубу свыше 10 очков. Лучшими у пермяков были: Эйгирдас Жукаускас (24), Рашард Келли (17 + 9 подборов), Майкл Хамфри (9 + 6 подборов).

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