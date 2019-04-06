Футбол

«Парма» поделила очки с «Торино»Матч ТВ 10:55

Парма — Торино
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Эннио Тардини»
3′
Томас Ринкон
Риккардо Гальоло
22′
Марчелло Гаццола
50′
57′
Андреа Белотти
57′
Томас Ринкон
Витторио Париджини
60′
Кристиан Ансальди
66′
Кристиан Ансальди
Симоне Дзадза
Фабио Чераволо
Лука Силигарди
72′
75′
Симоне Дзадза
Франсиско Сьерральта
77′
87′
Армандо Иццо
Марчелло Гаццола
Маттео Скоццарелла
88′
Юрай Куцка
90′
Федерико Димарко
Алессандро Бастони
90′+3′
Встреча завершилась со счетом 0:0. По итогам матча «Парма» поднялась на двенадцатое место в таблице, набрав 34 очка, а «Торино» идет шестым, у команды 49 очков.
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