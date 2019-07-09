с чего всё началось

Ранее СМИ сообщали, что хавбеком интересуется бразильский «Сантос». Кроме того, по слухам, руководство клуба уже начало переговоры с сине-бело-голубыми о трансфере футболиста. В сезоне 2018/19 Эрнани провел 14 матчей в чемпионате России и забил один гол.

«Парма» начала переговоры о трансфере хавбека «Зенита» Эрнани

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