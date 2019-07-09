Футбол
«Парма» начала переговоры о трансфере хавбека «Зенита» ЭрнаниМК-Спорт 12:39
Ранее СМИ сообщали, что хавбеком интересуется бразильский «Сантос». Кроме того, по слухам, руководство клуба уже начало переговоры с сине-бело-голубыми о трансфере футболиста. В сезоне 2018/19 Эрнани провел 14 матчей в чемпионате России и забил один гол.
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с чего всё началось
Как сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубы согласовывают последние детали трансфера, а сам хавбек прибудет в Италию уже в ближайшие дни.RT на русском13:34
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