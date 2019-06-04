Футбол

«Парма» может подписать Мануэла ФернандешаЕженедельник Футбол 03:18

Португальский хавбек московского «Локомотива» может покинуть клуб этим летом. В услугах 33-летнего полузащитника заинтересована «Парма». Сообщается, что Ману может перебраться в чемпионат Италии в качестве свободного агента.
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Итальянская «Парма» заинтересована в игроке «Локомотива»

Газета.Ru01:41

«Парма» может подписать Фернандеша в качестве свободного агента

Чемпионатвчера в 23:40

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Sport24.ruвчера в 20:56

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Спорт-Экспрессвчера в 19:23
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