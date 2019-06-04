Футбол
«Парма» может подписать Мануэла ФернандешаЕженедельник Футбол 03:18
Португальский хавбек московского «Локомотива» может покинуть клуб этим летом. В услугах 33-летнего полузащитника заинтересована «Парма». Сообщается, что Ману может перебраться в чемпионат Италии в качестве свободного агента.
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Авто
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Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
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Футбол
Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено 02 июня в 21:19
Гаджеты
Apple окончательно похоронила iPhone 5s
Обновление выйдет осенью 2019 года и будет доступно для iPhone, начиная от SE и 6s, и iPad, начиная от Air 2 и Mini 4. Таким образом 5s, 6 и более старые устройства перестанут получать обновления. iPhone 5s был выпущен в 2013 году и стал первым смартфоном Apple с 64-битным процессором.
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Экономика
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В 2018 году 18,3% россиян почувствовали снижение зарплат, свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
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Обновлено 02 июня в 17:55
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Сенат США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Сенат Конгресса США в понедельник единогласно одобрил законопроект, предусматривающий санкции в виде запрета на выдачу американских виз или депортации тех, кто, по версии Вашингтона, причастен к вмешательству в проводимые в стране выборы.
Обновлено вчера в 22:18
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «сделать все», чтобы привлечь к ответственности виновных в смерти пятилетнего ребенка, в которого попала пуля во время стрельбы полицейских по банкам в Киевской области.
Обновлено вчера в 22:10
Общество
На «Коммерсантъ» составили протокол за разглашение гостайны
В отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну.
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Происшествия
Бойца спецназа ГРУ убили в подмосковном Путилково
Обновлено вчера в 06:20
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено вчера в 17:33
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Президент США встретился с британской королевой
Хозяин Белого дома Дональд Трамп встретился с британской королевой Елизаветой II.
Обновлено вчера в 09:36
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Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытательного пуска новой российской ракеты системы противоракетной обороны.
Обновлено в 02:25
Экономика
Новую скоростную дорогу Джубга – Сочи не построят к 2024 году
Как напоминает РИА Новости, нынешняя дорога от Джубги до Сочи серьёзно перегружена, пробки растягиваются на километры.
Обновлено в 03:19
Транспорт
Движение перекрыли на ряде улиц из-за празднования Ураза-байрама
МЕТРО Пресс-служба Московского метрополитена предупредила горожан о том, что утром 4 июня в связи с празднованием Ураза-байрама станция "Проспект Мира" Кольцевой линии будет работать только на выход и пересадку.
Обновлено в 00:38
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Дэвид Линч получит почетный «Оскар»
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Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Калви до своего ареста купил пропуск на заседание с Путиным на ПМЭФ
Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви до своего ареста купил бейдж премиум-уровня для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено вчера в 18:06
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В Киевской области глава полиции подал в отставку после смерти ребенка
Руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти пятилетнего мальчика из-за действий пьяных полицейских.
Обновлено в 02:08
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Правила расходования материнского капитала изменились в России
Правительство РФ утвердило изменения в правила использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.
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Общество
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Экономика
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В письме ЦБ указывает, что в паспорт финансового продукта могут входить данные о поставщике услуги, информация о необходимости наличия у клиента статуса квалифицированного инвестора, общие требования к получателю, максимальный размер потерь, которые может понести клиент, а также порядок и размер платежей, возможность получить компенсацию и др.
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Обновлено вчера в 10:37
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Ubisoft подарит Rayman Origins тем, кто посмотрит спидран Rayman 2
Чтобы получить бесплатную копию Rayman Origins, надо привязать свой аккаунт Uplay к Twitch и оставаться подключённым к трансляции по меньшей мере полчаса.
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В Нью-Йорке завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал титульный поединок в супертяжёлом весе между Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) и Энди Руисом (33-1, 22 КО).
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Американский боец смешанного стиля (MMA) Нэйт Диас заявил, что считает себя сильнейшим представителем легкого веса в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
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Шведский суд отказался арестовать Ассанжа
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Экономика
РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
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Вексельберг назвал «кризисом жизни» санкции США против него
Руководитель группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг считает, что его включение в сакционный список США несправедливо по сути своей.
Обновлено вчера в 13:21