Футбол
«Парма» хочет подписать Мануэла ФернандешаSports.ru 22:48
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В 33-летнем португальце заинтересована «Парма». 30 июня Фернандеш может стать свободным агентом.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 23:03, Ашберн
Культура
Собчак встала на защиту BadComedian из-за угрозы закрытия его канала
Ранее Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 20:16
Происшествия
Террорист напал на военных и полицию в ливанском Триполи
Обновлено в 18:35
Происшествия
Под Екатеринбургом загорелся склад с лакокрасочной продукцией
Складские помещения с лакокрасочной продукцией загорелись в городе Арамиле Свердловской области.
Обновлено в 20:28
Происшествия
Упавший флагшток убил подростка в детском лагере в Башкирии
Следователи ищут виновных в гибели 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии.
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Эксперт назвал лучший напиток для утоления жажды в жару
Яблочный сок, разбавленный водой в два раза, является лучшим напитком для утоления жажды в жару, рассказала в интервью «Российской газете» во вторник, 4 июня, руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич.
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Общество
Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам
Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Гаджеты
Apple окончательно избавилась от iTunes
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Технологии
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Китайская телекоммуникационная компания Huawei приобрела технологии в области распознавания лиц у российского разработчика «Вокорд».
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Технологии
Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке
Лингвисты из Тюменского государственного университета нашли новый союз в русском языке – "в смысле".
Обновлено в 22:37
Происшествия
На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг
Обновлено в 03:36
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено в 19:03
Технологии
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Продажи легендарных фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении под названием "Зенит М" начинаются в России во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе" (входит в Ростех).
Обновлено в 20:13
Политика
В МИД России отреагировали на претензии Киева в суде ООН
Уточняется, что в рамках разбирательства стороны представят аргументы относительно наличия у суда юрисдикции для рассмотрения межгосударственного судебного дела, инициированного Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Обновлено вчера в 08:49
Общество
Роспотребнадзор назвал регионы с самым загрязненным воздухом
Уточняется, что высокая доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДК (предельно-допустимых концентраций) по содержанию загрязняющих веществ была зарегистрирована на городских территориях Сахалинской области, Республики Бурятия, Иркутской области, Республики Тыва, Кемеровской области и Красноярского края.
Обновлено в 13:27
Политика
В Госдуме оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение президента Украины Владимира Зеленского о назначении бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 09:16
Экономика
В платёжках за ЖКУ появится новая строка
В этом году россияне начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой - платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Южно-Сахалинске завели дело после нападения с топором в здании мэрии
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после нападения мужчины с топором на человека в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 22:48
Шоу-бизнес
Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником
Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено в 13:01
Общество
Дизайн электронного паспорта в России разработают в течение лета
Концепция дизайна цифрового паспорта гражданина России должна быть выработана в течение лета.
Обновлено в 22:54
Футбол
Неймар добровольно придет в полицию и даст показания
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар добровольно явится в полицию для дачи показаний.
Обновлено в 21:33
Авто
Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Ноябрьске обнаружены тела полицейских
Одного стража порядка без признаков жизни обнаружили а автомобиле в районе Оболони, второго полицейского нашли в опорном пункте полиции на улице Изыскателей.
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Политика
Трамп назвал мэра Лондона неудачником
Президент США Дональд Трамп назвал работу мэра Лондона Садика Хана ужасной и призвал его бороться с преступностью.
Обновлено в 07:21
Политика
Мексика предупредила США о росте миграции в случае введения пошлин
Власти Мексики предупредили США о возможном росте мигрантов в случае применения новых американских пошлин, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 22:39
Авто
Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии
Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено в 06:17
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено в 10:17
Общество
Выпускники Тверской области сдают ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня, одиннадцатиклассники тверского региона сдают обязательный предмет – русский язык.
Обновлено в 08:02
Кино
Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»
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Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52