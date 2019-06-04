Футбол

«Парма» хочет подписать Мануэла ФернандешаSports.ru 22:48

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В 33-летнем португальце заинтересована «Парма». 30 июня Фернандеш может стать свободным агентом.
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Лидер «Локомотива» Фернандеш может продолжить карьеру в Италии

Газета.Ru21:33

Мануэл Фернандеш может перейти в «Парму»

Soccer.ru19:46

СМИ: «Парма» намерена подписать Мануэла Фернандеша

Матч ТВ20:10

СМИ: «Парма» намерена подписать Мануэла Фернандеша

Sportbox.RU20:10

«Парма» хочет подписать Мануэла Фернандеша

Sports.ru22:48

«Парма» планирует подписать Мануэля Фернандеша

Sport24.ru20:56

СМИ: «Парма» проявляет интерес к Мануэлу Фернандешу

Спорт-Экспресс19:23
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 23:03, Ашберн
Культура

Собчак встала на защиту BadComedian из-за угрозы закрытия его канала

Ранее Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 20:16
Происшествия

Террорист напал на военных и полицию в ливанском Триполи

Обновлено в 18:35
Происшествия

Под Екатеринбургом загорелся склад с лакокрасочной продукцией

Складские помещения с лакокрасочной продукцией загорелись в городе Арамиле Свердловской области.
Обновлено в 20:28
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено в 17:00
Происшествия

Упавший флагшток убил подростка в детском лагере в Башкирии

Следователи ищут виновных в гибели 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии.
Обновлено в 13:28
Здоровье

Эксперт назвал лучший напиток для утоления жажды в жару

Яблочный сок, разбавленный водой в два раза, является лучшим напитком для утоления жажды в жару, рассказала в интервью «Российской газете» во вторник, 4 июня, руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич.
Обновлено в 22:15
Общество

Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам

Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Гаджеты

Apple окончательно избавилась от iTunes

Обновлено в 15:38
Технологии

«Ведомости»: Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Китайская телекоммуникационная компания Huawei приобрела технологии в области распознавания лиц у российского разработчика «Вокорд».
Обновлено в 06:11
Технологии

Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке

Лингвисты из Тюменского государственного университета нашли новый союз в русском языке – "в смысле".
Обновлено в 22:37
Происшествия

На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг

Обновлено в 03:36
Экономика

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено в 19:03
Технологии

В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении

Продажи легендарных фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении под названием "Зенит М" начинаются в России во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе" (входит в Ростех).
Обновлено в 20:13
Политика

В МИД России отреагировали на претензии Киева в суде ООН

Уточняется, что в рамках разбирательства стороны представят аргументы относительно наличия у суда юрисдикции для рассмотрения межгосударственного судебного дела, инициированного Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Обновлено вчера в 08:49
Общество

Роспотребнадзор назвал регионы с самым загрязненным воздухом

Уточняется, что высокая доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДК (предельно-допустимых концентраций) по содержанию загрязняющих веществ была зарегистрирована на городских территориях Сахалинской области, Республики Бурятия, Иркутской области, Республики Тыва, Кемеровской области и Красноярского края.
Обновлено в 13:27
Политика

В Госдуме оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение президента Украины Владимира Зеленского о назначении бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 09:16
Экономика

В платёжках за ЖКУ появится новая строка

В этом году россияне начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой - платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 05:14
Происшествия

В Южно-Сахалинске завели дело после нападения с топором в здании мэрии

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после нападения мужчины с топором на человека в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 22:48
Шоу-бизнес

Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено в 13:01
Общество

Дизайн электронного паспорта в России разработают в течение лета

Концепция дизайна цифрового паспорта гражданина России должна быть выработана в течение лета.
Обновлено в 22:54
Футбол

Неймар добровольно придет в полицию и даст показания

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар добровольно явится в полицию для дачи показаний.
Обновлено в 21:33
Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Происшествия

В Ноябрьске обнаружены тела полицейских

Одного стража порядка без признаков жизни обнаружили а автомобиле в районе Оболони, второго полицейского нашли в опорном пункте полиции на улице Изыскателей.
Обновлено в 04:13
Политика

Трамп назвал мэра Лондона неудачником

Президент США Дональд Трамп назвал работу мэра Лондона Садика Хана ужасной и призвал его бороться с преступностью.
Обновлено в 07:21
Политика

Мексика предупредила США о росте миграции в случае введения пошлин

Власти Мексики предупредили США о возможном росте мигрантов в случае применения новых американских пошлин, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 22:39
Авто

Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии

Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено в 06:17
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено в 10:17
Общество

Выпускники Тверской области сдают ЕГЭ по русскому языку

Сегодня, 3 июня, одиннадцатиклассники тверского региона сдают обязательный предмет – русский язык.
Обновлено в 08:02
Кино

Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»

Обновлено в 12:34
Здоровье

Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует

По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
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Мануэл Фернандеш
Португальский футболист
Португальский футболист кабо-вердианского происхождения, полузащитник московского «Локомотива» и сборной Португалии.
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Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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