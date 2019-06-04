Футбол

«Парма» хочет подписать Мануэла ФернандешаSports.ru вчера в 22:48

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В 33-летнем португальце заинтересована «Парма». 30 июня Фернандеш может стать свободным агентом.
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«Парма» может подписать Фернандеша в качестве свободного агента

Чемпионатвчера в 23:40

«Парма» планирует подписать Мануэля Фернандеша

Sport24.ruвчера в 20:56

СМИ: «Парма» проявляет интерес к Мануэлу Фернандешу

Спорт-Экспрессвчера в 19:23

СМИ: «Парма» намерена подписать Мануэла Фернандеша

Sportbox.RUвчера в 20:10

«Парма» хочет подписать Мануэла Фернандеша

Sports.ruвчера в 22:48

Мануэл Фернандеш может перейти в «Парму»

Soccer.ruвчера в 19:46

СМИ: «Парма» намерена подписать Мануэла Фернандеша

Матч ТВвчера в 20:10
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Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 17:00
Экономика

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 19:03
Экономика

Раскрыта суть миллиардных исков к Михаилу Абызову

Как утверждается в исках, когда долги Е4 превысили активы, ответчики стали совершать «действия по искусственному созданию видимости финансовой состоятельности» группы, чтобы привлечь новые кредиты.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Пекин обвинил Помпео в оскорблении китайского народа

Посольство Китая в США выразило «решительный протест» в связи с заявлением госсекретаря США Майка Помпео по случаю 30-й годовщины событий на площади Тяньаньмэнь, назвав позицию главы Госдепа «оскорблением китайского народа», а также «грубым вмешательством во внутренние дела Китая».
Обновлено в 00:28
Авто

В России выросли продажи праворульных автомобилей

В России по состоянию на 1 января 2019 года насчитывается 3,34 млн легковых автомобилей с правым расположением руля, что соответствует 7,7% всего автопарка страны.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия

В Красноярске потушили пожар на складе ГСМ

Обновлено вчера в 22:50
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено вчера в 10:37
Кино

Скончался актер Геннадий Матвеев

Обновлено вчера в 06:11
Здоровье

Число заболевших ожирением россиян увеличилось почти в два раза

Заболеваемость ожирением среди россиян увеличилась почти в два раза с 2013 года, тенденция к росту показателя заболеваемости сохраняется, об этом сказано в докладе Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 11:02
Культура

Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале

Обновлено вчера в 15:55
Транспорт

Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков

В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
Экономика

Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено вчера в 02:45
Политика

Помпео назвал деятельность Huawei противоречащей западным ценностям

Соединенные Штаты призывают союзников не пользоваться услугами китайской корпорации Huawei, потому что ее деятельность противоречит западным ценностям, заявил в понедельник, 3 июня, в интервью Euronews американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено вчера в 19:28
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

Тело пропавшей магаданки нашли в контейнере на сопке

Пропавшую 27 мая 56-летнюю магаданку нашли мертвой сегодня утром.
Обновлено вчера в 23:16
Футбол

Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено 02 июня в 21:19
Происшествия

В Токио задержали россиянина за попытку запустить дрон

Обновлено в 00:23
Происшествия

В Южно-Сахалинске завели уголовное дело на мужчину с топором

Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за гибели ребенка

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов написал рапорт об отставке после того, как сотрудников его ведомства заподозрили в убийстве пятилетнего мальчика.
Обновлено вчера в 19:33
Общество

Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian

Обновлено вчера в 22:03
Шоу-бизнес

Галина Польских винит себя в трагедии с внуком

Легендарная актриса винит себя в случившемся. По словам Польских, еще тогда друзья молодого человека говорили, что колесо барахлит.
Обновлено вчера в 10:39
Политика

МВФ и ЕС могут прекратить финансовую поддержку Украины, считает Чижов

Евросоюз и Международный валютный фонд могут прекратить финансовую поддержку Украины, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы

Ровно 30 лет назад, в ночь с 3 на 4 июня 1989 года, на железнодорожном перегоне Уфа – Челябинск Куйбышевской железной дороги произошел мощный взрыв газа.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия

Обыски проходят в здании филиала РЖД в Хабаровске

Сотрудники силовых ведомств проводят обыски в здании филиала РЖД Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
Обновлено в 00:01
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено вчера в 10:17
Здоровье

Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует

По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено вчера в 10:52
Армия и оружие

ВКС РФ успешно испытали новую противоракету системы ПРО

Обновлено вчера в 19:10
Гаджеты

Apple представила следующую версию iOS и другие новинки

Обновлено вчера в 15:29
Происшествия

Найдена утерянная фигура шахмат с острова Льюис ценой до £1 млн

Пожелавшая сохранить анонимность семья из Эдинбурга обнаружила у себя дома фигуру из знаменитого средневекового комплекта шахмат с острова Льюис, цена которой может достигать на аукционе £1 млн, пишет Sky News.
Обновлено вчера в 10:38
Экономика

Создание дноуглубительного флота дошло до правительства

Создание дноуглубительного флота дошло до правительства Идея создания национальной дноуглубительной компании вызвала интерес в правительстве: вице-премьер Юрий Борисов поручил проработать строительство таких судов на российских верфях и подумать над их загрузкой.
Обновлено вчера в 18:39
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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