Футбол
«Парма» хочет подписать Мануэла ФернандешаSports.ru вчера в 22:48
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В 33-летнем португальце заинтересована «Парма». 30 июня Фернандеш может стать свободным агентом.
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Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 19:03
Экономика
Раскрыта суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как утверждается в исках, когда долги Е4 превысили активы, ответчики стали совершать «действия по искусственному созданию видимости финансовой состоятельности» группы, чтобы привлечь новые кредиты.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Пекин обвинил Помпео в оскорблении китайского народа
Посольство Китая в США выразило «решительный протест» в связи с заявлением госсекретаря США Майка Помпео по случаю 30-й годовщины событий на площади Тяньаньмэнь, назвав позицию главы Госдепа «оскорблением китайского народа», а также «грубым вмешательством во внутренние дела Китая».
Обновлено в 00:28
Авто
В России выросли продажи праворульных автомобилей
В России по состоянию на 1 января 2019 года насчитывается 3,34 млн легковых автомобилей с правым расположением руля, что соответствует 7,7% всего автопарка страны.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
В Красноярске потушили пожар на складе ГСМ
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 10:37
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено вчера в 06:11
Здоровье
Число заболевших ожирением россиян увеличилось почти в два раза
Заболеваемость ожирением среди россиян увеличилась почти в два раза с 2013 года, тенденция к росту показателя заболеваемости сохраняется, об этом сказано в докладе Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 11:02
Культура
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено вчера в 15:55
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено вчера в 02:45
Политика
Помпео назвал деятельность Huawei противоречащей западным ценностям
Соединенные Штаты призывают союзников не пользоваться услугами китайской корпорации Huawei, потому что ее деятельность противоречит западным ценностям, заявил в понедельник, 3 июня, в интервью Euronews американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Тело пропавшей магаданки нашли в контейнере на сопке
Пропавшую 27 мая 56-летнюю магаданку нашли мертвой сегодня утром.
Обновлено вчера в 23:16
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено 02 июня в 21:19
Происшествия
В Токио задержали россиянина за попытку запустить дрон
Обновлено в 00:23
Происшествия
В Южно-Сахалинске завели уголовное дело на мужчину с топором
Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за гибели ребенка
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов написал рапорт об отставке после того, как сотрудников его ведомства заподозрили в убийстве пятилетнего мальчика.
Обновлено вчера в 19:33
Общество
Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
Обновлено вчера в 22:03
Шоу-бизнес
Галина Польских винит себя в трагедии с внуком
Легендарная актриса винит себя в случившемся. По словам Польских, еще тогда друзья молодого человека говорили, что колесо барахлит.
Обновлено вчера в 10:39
Политика
МВФ и ЕС могут прекратить финансовую поддержку Украины, считает Чижов
Евросоюз и Международный валютный фонд могут прекратить финансовую поддержку Украины, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
Ровно 30 лет назад, в ночь с 3 на 4 июня 1989 года, на железнодорожном перегоне Уфа – Челябинск Куйбышевской железной дороги произошел мощный взрыв газа.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
Обыски проходят в здании филиала РЖД в Хабаровске
Сотрудники силовых ведомств проводят обыски в здании филиала РЖД Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
Обновлено в 00:01
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено вчера в 10:52
Армия и оружие
ВКС РФ успешно испытали новую противоракету системы ПРО
Обновлено вчера в 19:10
Гаджеты
Apple представила следующую версию iOS и другие новинки
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия
Найдена утерянная фигура шахмат с острова Льюис ценой до £1 млн
Пожелавшая сохранить анонимность семья из Эдинбурга обнаружила у себя дома фигуру из знаменитого средневекового комплекта шахмат с острова Льюис, цена которой может достигать на аукционе £1 млн, пишет Sky News.
Обновлено вчера в 10:38
Экономика
Создание дноуглубительного флота дошло до правительства
Создание дноуглубительного флота дошло до правительства Идея создания национальной дноуглубительной компании вызвала интерес в правительстве: вице-премьер Юрий Борисов поручил проработать строительство таких судов на российских верфях и подумать над их загрузкой.
Обновлено вчера в 18:39