Футбол
«Парма» и «Торино» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 11:07
|3′
Томас Ринкон
Риккардо Гальоло
|22′
Марчелло Гаццола
|50′
|57′
Андреа Белотти
|57′
Томас Ринкон
Витторио Париджини
|60′
Кристиан Ансальди
|66′
Кристиан Ансальди
Симоне Дзадза
Фабио Чераволо
Лука Силигарди
|72′
|75′
Симоне Дзадза
Франсиско Сьерральта
|77′
|87′
Армандо Иццо
Марчелло Гаццола
Маттео Скоццарелла
|88′
Юрай Куцка
|90′
Федерико Димарко
Алессандро Бастони
|90′+3′
|36%
|Владение мячом
|64%
|67%
|Процент точных передач
|81%
|4
|Удары в сторону ворот
|10
|1
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|1
|3
|Офсайды
|–
|3
|Угловые
|4
|10
|Отборы
|10
|20
|Фолы
|20
|4
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Парма
Расстановка 5‑3‑2
55
Сепе
21
Скоццарелла
13
Сьерральта
2
Якопони
28
Гальоло
95
Бастони
87
Куцка
32
Ригони
17
Барилла
26
Силигарди
93
Спрокати
39
Сиригу
5
Иццо
33
Нкулу
24
Моретти
29
Де Сильвестри
27
Париджини
23
Мейте
8
Базелли
11
Дзадза
9
Белотти
21
Беренгер
Торино
Расстановка 3‑5‑2
"Парма" и "Торино" сыграли вничью в матче 31-го тура чемпионата Италии (0:0). Хозяева набрали 34 очка и поднялись на 12-е место в турнирной таблице. Гости с 49 баллами расположились на 6-й строчке.
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