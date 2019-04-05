«Парма» и «Торино» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 11:07

"Парма" и "Торино" сыграли вничью в матче 31-го тура чемпионата Италии (0:0). Хозяева набрали 34 очка и поднялись на 12-е место в турнирной таблице. Гости с 49 баллами расположились на 6-й строчке.

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