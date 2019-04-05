Футбол

«Парма» и «Торино» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 11:07

Парма — Торино
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Эннио Тардини»
3′
Томас Ринкон
Риккардо Гальоло
22′
Марчелло Гаццола
50′
57′
Андреа Белотти
57′
Томас Ринкон
Витторио Париджини
60′
Кристиан Ансальди
66′
Кристиан Ансальди
Симоне Дзадза
Фабио Чераволо
Лука Силигарди
72′
75′
Симоне Дзадза
Франсиско Сьерральта
77′
87′
Армандо Иццо
Марчелло Гаццола
Маттео Скоццарелла
88′
Юрай Куцка
90′
Федерико Димарко
Алессандро Бастони
90′+3′
"Парма" и "Торино" сыграли вничью в матче 31-го тура чемпионата Италии (0:0). Хозяева набрали 34 очка и поднялись на 12-е место в турнирной таблице. Гости с 49 баллами расположились на 6-й строчке.
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