Футбол
«Парма» и «Фиорентина» ведут борьбу за БалотеллиSoccer.ru 13:12
На игрока претендуют «Парма» и «Фиорентина», которые уже вступили в переговоры с представителями футболиста.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:58, Вашингтон
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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
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"Сделаем Иран снова великим", — заявил американский лидер. При этом ранее президент США объявил о подготовке новых санкций против Ирана.
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Крохотный автомобиль весом 2,5 тонны, протащил 130-тонный пассажирский авиалайнер Boeing Dreamliner на 300 метров.
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Симферопольцы заметили в городе живого крокодила
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Происшествия
Лосенок нашел приют в квартире россиянки и умер
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Политика
Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
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Минобороны рассекретило потери СССР при освобождении Польши
Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях в годы ВОВ.
Обновлено в 13:55
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В парке «Сокольники» трое детей упали с аттракциона
Трое детей пострадали в парке «Сокольники» в Москве при падении с аттракциона.
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Армия и оружие
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Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
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В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
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Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр
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Общество
Московская выпускница стала единственной стобалльницей ЕГЭ по китайскому языку в России
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Обновлено в 14:02
Армия и оружие
Российские военные пройдут парадом в День независимости Беларуси
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян
Обновлено в 06:21
Общество
Радий Хабиров открыл «Зауралье»
В церемонии открытия приняли участие временно исполняющий обязанности главы республики Радий Хабиров и сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров.
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Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»
13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
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Ксения Собчак опубликовала милое фото сына-дзюдоиста
Несколько минут назад Собчак опубликовала новое фото сына.
Обновлено в 07:26
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Мик Джаггер вернулся на сцену после сложной операции на сердце
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