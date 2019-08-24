Футбол
Парма — Ювентус 0:1Чемпионат вчера в 13:57
|21′
Джорджо Кьеллини
Деян Кулусевски
|27′
Эрнани
|45′
|53′
Сами Хедира
Деян Кулусевски
Лука Силигарди
|57′
|63′
Сами Хедира
Адриен Рабьо
|71′
Дуглас Коста
Хуан Гильермо Куадрадо
Гастон Бругман
Альберто Грасси
|77′
|83′
Гонсало Игуаин
Федерико Бернардески
Антонио Барилла
Янн Карамо
|85′
|88′
Федерико Бернардески
|90′+2′
Миралем Пьянич
|39%
|Владение мячом
|61%
|78%
|Процент точных передач
|88%
|1
|Удары в сторону ворот
|5
|4
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|4
|3
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|8
|10
|Отборы
|8
|14
|Фолы
|15
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Парма
Расстановка 4‑3‑3
1
Сепе
16
Лорини
2
Якопони
22
Алвеш
28
Гальоло
10
Эрнани
8
Грасси
7
Карамо
26
Силигарди
9
Инглезе
27
Жервиньо
1
Шченсны
2
Де Шильо
19
Бонуччи
3
Кьеллини
12
Сандро
25
Рабьо
5
Пьянич
14
Матюиди
16
Куадрадо
33
Бернардески
7
Роналду
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
В матче 1-го тура итальянской Серии А сезона-2019/20 «Парма» принимала туринский «Ювентус». Встреча прошла в Парме на стадионе «Эннио Тардини» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
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«Ювентус» начнет защиту титула чемпиона Италии по футболу матчем против «Пармы»
ТАСС23 августа в 17:53
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:56, Ашберн
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