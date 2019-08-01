Футбол

Парма — Ювентус 0:1Чемпионат 13:57

Парма — Ювентус
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Эннио Тардини»
21′
Джорджо Кьеллини
Деян Кулусевски
27′
Эрнани
45′
53′
Сами Хедира
Деян Кулусевски
Лука Силигарди
57′
63′
Сами Хедира
Адриен Рабьо
71′
Дуглас Коста
Хуан Гильермо Куадрадо
Гастон Бругман
Альберто Грасси
77′
83′
Гонсало Игуаин
Федерико Бернардески
Антонио Барилла
Янн Карамо
85′
88′
Федерико Бернардески
90′+2′
Миралем Пьянич
Во 2-м туре чемпионата Италии «Ювентус» 31 августа на своём поле примет «Наполи», а «Парма» 1 сентября в гостях сыграет с «Удинезе». Календарь матчей итальянского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».
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