Футбол

Парма - Милан: где смотреть матчЕвро-футбол.ру вчера в 19:34

"Парма" против "Милана" - стартовый матч 33-го тура Серии А. Первые почти решили задачу по сохранению места в элите на следующий сезон. В то же время "россонери" могут вовсе покинуть зону Лиги чемпионов в случае сегодняшней неудачи, ведь конкуренты совсем близко.
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Парма - Милан: где смотреть матч

Евро-футбол.рувчера в 19:34
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Чеченец, обвиняемый в убийстве военных, оправдан присяжными

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Лукашенко высказался по ситуации с послом России

Глава Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что Россия «сама разберется» в ситуации, которая сложилась вокруг недавних заявлений посла в Минске Михаила Бабича о стоимости БелАЭС.
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Сам Табаков – младший живет на заработанные им средства, а также не имеет машины.
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Происшествия

Медведев поручил помочь пострадавшим от пожаров в Забайкалье

Оказать всю необходимую помощь пострадавшим от степных пожаров в Забайкалье поручил Дмитрий Медведев.
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На видео попала раздача денег массовке Порошенко у «Олимпийского»

Представители Нацкорпуса Украины опубликовали видео, на котором, предположительно, массовка украинского президента Петра Порошенко получает деньги рядом со стадионом "Олимпийский" в Киеве, где проходили его дебаты с Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане

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Обновлено в 07:25
Общество

В подарке королевы ребенку Меган Маркл разглядели намек

В намерении королевы журналисты увидели намек на пол ребенка: она никогда не делает подарки новорожденным мальчикам.
Обновлено вчера в 11:50
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СМИ сообщили об установлении очага возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Российский авиадвигатель ПД-14 готовят к полетам в Европу и за океан

Минпромторг России объявил тендер на доработку созданного в нашей стране нового авиационного двигателя ПД-14 - с целью его международной сертификации в Европейском агентстве по безопасности.
Обновлено в 07:15
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В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова

Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова постепенно улучшается, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает литератор.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса в Воронеже

Четыре человека погибли утром в субботу в Воронеже в столкновении автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Kia, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУМВД по Воронежской области.
Обновлено в 00:06
Экономика

Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста

Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено 18 апреля в 17:42
Гаджеты

Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется

Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.
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Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

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Общество

Сотни рабочих «Тролзы» провели в центре Саратова митинг солидарности

"Через два месяца завода может и не быть". Сегодня на митинге в центре Саратова об этом заявила профлидер ЗАО "Тролза" Людмила Бутова.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Подмосковье 123 тысячи человек остались без света

«Без электроснабжения остались бытовые потребители восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное (около 123 тыс. человек)»,— сообщили «Интерфаксу» в Минэнерго России.
Обновлено в 07:00
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

В свою очередь, чем медленнее стареет мозг, тем ниже риск развития деменции (приобретенное слабоумия, характеризующиеся снижением когнитивных способностей).
Обновлено в 01:05
Происшествия

Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм

Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Политика

Лукашенко объяснил, почему белорусы «держат порох сухим»

Вторая мировая война показала, что белорусам нужно «держать порох сухим» и быть готовыми отразить любую агрессию.
Обновлено в 08:50
Футбол

«Динамо» и «Крылья Советов» показали форму на матч

"Динамо" и "Крылья Советов" определились с комплектами формы на матч 24-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:24
Кино

«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут

Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.
Обновлено вчера в 16:55
Авто

В России вводят частичный запрет на праворульные автомобили

Появилась информация, что с июля этого года в Российской Федерации будет введен запрет на эксплуатацию некоторых типов автомобилей с праворульным управлением.
Обновлено в 07:09
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Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
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Певица Адель разводится с мужем после двух лет брака

19 апреля фанатов британской певицы Адель шокировало известие о том, что она разводится со своим мужем, 45-летним предпринимателем Саймоном Конекки.
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В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам

Обновлено в 07:42
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Обновлено в 08:08
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Телеканал, входящий в семейство спортивных каналов субхолдинга «Матч». Первый на территории СНГ телеканал, целиком и полностью посвящённый футболу. Впервые вышел в эфир 15 февраля 1999 года под названием «НТВ-Плюс Футбол». По мере увеличения числа футбольных телеканалов, 1 октября 2014 года получил название «НТВ-Плюс Футбол 1». В рамках ребрендинга Дирекции спортивных каналов «НТВ-Плюс» 25 января 2016 года получил своё новое имя - «Матч! Футбол 1».
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