Футбол
Парма - Милан: где смотреть матчЕвро-футбол.ру вчера в 19:34
"Парма" против "Милана" - стартовый матч 33-го тура Серии А. Первые почти решили задачу по сохранению места в элите на следующий сезон. В то же время "россонери" могут вовсе покинуть зону Лиги чемпионов в случае сегодняшней неудачи, ведь конкуренты совсем близко.
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Политика
Лукашенко высказался по ситуации с послом России
Глава Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что Россия «сама разберется» в ситуации, которая сложилась вокруг недавних заявлений посла в Минске Михаила Бабича о стоимости БелАЭС.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Павел Табаков не относит себя к представителям «золотой молодежи»
Сам Табаков – младший живет на заработанные им средства, а также не имеет машины.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Медведев поручил помочь пострадавшим от пожаров в Забайкалье
Оказать всю необходимую помощь пострадавшим от степных пожаров в Забайкалье поручил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:16
Политика
На видео попала раздача денег массовке Порошенко у «Олимпийского»
Представители Нацкорпуса Украины опубликовали видео, на котором, предположительно, массовка украинского президента Петра Порошенко получает деньги рядом со стадионом "Олимпийский" в Киеве, где проходили его дебаты с Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане
В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.
Обновлено в 07:25
Общество
В подарке королевы ребенку Меган Маркл разглядели намек
В намерении королевы журналисты увидели намек на пол ребенка: она никогда не делает подарки новорожденным мальчикам.
Обновлено вчера в 11:50
Армия и оружие
Российский авиадвигатель ПД-14 готовят к полетам в Европу и за океан
Минпромторг России объявил тендер на доработку созданного в нашей стране нового авиационного двигателя ПД-14 - с целью его международной сертификации в Европейском агентстве по безопасности.
Обновлено в 07:15
Общество
В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова
Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова постепенно улучшается, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает литератор.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса в Воронеже
Четыре человека погибли утром в субботу в Воронеже в столкновении автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Kia, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУМВД по Воронежской области.
Обновлено в 00:06
Экономика
Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста
Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено 18 апреля в 17:42
Гаджеты
Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется
Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.
Обновлено вчера в 20:13
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено вчера в 19:25
Общество
Сотни рабочих «Тролзы» провели в центре Саратова митинг солидарности
"Через два месяца завода может и не быть". Сегодня на митинге в центре Саратова об этом заявила профлидер ЗАО "Тролза" Людмила Бутова.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Подмосковье 123 тысячи человек остались без света
«Без электроснабжения остались бытовые потребители восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное (около 123 тыс. человек)»,— сообщили «Интерфаксу» в Минэнерго России.
Обновлено в 07:00
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Наука
Ученые назвали способ избежать слабоумия
В свою очередь, чем медленнее стареет мозг, тем ниже риск развития деменции (приобретенное слабоумия, характеризующиеся снижением когнитивных способностей).
Обновлено в 01:05
Происшествия
Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм
Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Политика
Лукашенко объяснил, почему белорусы «держат порох сухим»
Вторая мировая война показала, что белорусам нужно «держать порох сухим» и быть готовыми отразить любую агрессию.
Обновлено в 08:50
Футбол
«Динамо» и «Крылья Советов» показали форму на матч
"Динамо" и "Крылья Советов" определились с комплектами формы на матч 24-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:24
Кино
«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут
Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.
Обновлено вчера в 16:55
Авто
В России вводят частичный запрет на праворульные автомобили
Появилась информация, что с июля этого года в Российской Федерации будет введен запрет на эксплуатацию некоторых типов автомобилей с праворульным управлением.
Обновлено в 07:09
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Певица Адель разводится с мужем после двух лет брака
19 апреля фанатов британской певицы Адель шокировало известие о том, что она разводится со своим мужем, 45-летним предпринимателем Саймоном Конекки.
Обновлено в 06:26
Политика
В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам
Обновлено в 07:42