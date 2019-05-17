Политика
Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в РадеREGNUM 03:22
Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
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Коалиция, сформированная в 2014 году и действовавшая до сегодняшнего дня, выполнила свои задачи. За пять лет этот парламент, два правительства и украинская власть в целом провела изменений больше, чем за два предыдущих десятилетия.
— Максим Бурбак, украинский политикГрани.ру 05:25
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