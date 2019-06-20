Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента ГрузииТАСС 07:11
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
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Сейчас участники делегации соберутся для обсуждения того, каким образом продолжать заседание Межпарламентской ассамблеи православия.
— Сергей Гаврилов, российский политикРИА Новости 06:21
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