Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента ГрузииТАСС 07:11

Сейчас участники делегации соберутся для обсуждения того, каким образом продолжать заседание Межпарламентской ассамблеи православия.

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

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