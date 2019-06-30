Политика
Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕРБК 14:35
Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.
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с чего всё началось
Возвращение России в ПАСЕ В 2014 году российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ после присоединения Крыма. В ответ на это Россия прекратила участие в заседаниях организации. Кроме того, в 2017 году Москва приостановила выплаты взносов в бюджет Совета Европы.РИА Новости11:10
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
Общество
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Обновлено в 13:57
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие
Средства ПВО Сирии обезвредили израильские ракеты в небе над Дамаском
«Наша система ПВО перехватила вражеские ракеты, выпущенные израильскими военными самолетами из ливанского воздушного пространства в направлении некоторых наших военных позиций в Хомсе и окрестностей Дамаска», — цитирует источник агентство.
Обновлено в 18:43
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:14
Армия и оружие
Власти востока Ливии отреагировали на угрозы Турции
Власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии фельдмаршала Халифы Хафтара, передает Sky News Arabia.
Обновлено в 18:17
Футбол
Федун: трансферы у «Спартака» ещё будут, работу ведём
Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что клуб ещё не закончил работу на трансферном рынке нынешним летом.
Обновлено в 13:08
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Гаджеты
Xiaomi выпустила чехлы для смартфонов Xiaomi CC9 и CC9e
Сегодня в социальной сети Weibo глава китайской компании опубликовал несколько изображений чехлов для смартфонов и молодежных прозрачных сумок.
Обновлено в 10:31
Политика
Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Обновлено в 06:14
Общество
В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт
В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта Дасин, сообщили власти города.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля: стремимся к самовыражению
У вас появится желание разнообразить свою жизнь, именно поэтому вы начнете искать новые увлечения.
Обновлено вчера в 02:06
Политика
Эрдоган назвал сроки поставок С-400 в Турцию
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские зенитные ракетные комплексы С-400 доставят в Турцию в течение 10 дней.
Обновлено в 18:33
Экономика
Одежде тесно в интернет-магазинах
Традиционно рынок одежды, обуви и аксессуаров — второй по динамике роста сегмент в интернет-торговле, указывают в FCG.
Обновлено в 18:01
Шоу-бизнес
Как подростки: Дэвид и Виктория Бекхэм «зажгли» на танцполе
45-летняя Вики и 44-летний Дэвид дурачились, хохотали и целовались как подростки.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали»
Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».
Обновлено в 13:21
Экономика
Россияне переходят на творожные десерты
Основными драйверами, по мнению госпожи Дашкевич, выступает категория современной молочной продукции — йогурты, молочные и творожные десерты, коктейли, но роста недостаточно, поскольку она занимает лишь 25% рынка.
Обновлено в 18:01
Кино
Джордж Мартин назвал фанатов «Игры престолов» в Сети токсичными
По словам автора цикла «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина, развитие социальных сетей повлияло на градус обсуждения.
Обновлено в 11:17
Авто
Volkswagen изменил цены на пикап Amarok
Обновлено 28 июня в 09:38
Космос
Солнце вскоре может убить человеческую цивилизацию
Несмотря на грозные прогнозы, исследователи все же считают, что в настоящее время недостаточно данных для того, чтобы уверенно говорить о возможности супервспышки на Солнце.
Обновлено в 10:18
Политика
Встреча с Кимом: Трамп провел в КНДР всего несколько секунд
Сегодня Трамп и Ким сидели там за одним столом.
Обновлено в 11:40
Общество
Глупость, загнавшая Подмосковье в транспортный тупик
Вместо Новой Москвы к столице могли бы присоединить всё Ближнее Подмосковье.
Обновлено в 07:45
Общество
Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов
Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
Обновлено вчера в 07:58
Авто
Эксперты перевели названия китайских авто
Обновлено в 10:32
Политика
Япония возобновила коммерческий лов китов впервые за 30 лет
Обновлено в 04:23
Политика
Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.
Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес
Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено в 16:00
Здоровье
Развеян главный миф о лапше быстрого приготовления
Гастроэнтеролог выразил своё профессиональное мнение и развеял главный миф о лапше быстрого приготовления.
Обновлено в 05:19
Экономика
Собственник поисковика Skyscanner стал совладельцем сервиса Aviakassa
Партнер Data Insight Борис Овчинников называет aviakassa.com онлайн-агентством среднего размера: «Через него проходит примерно 100 000–200 000 интернет-заказов в год, тогда как Ozon.travel заявляет о 2 млн заказов в год».
Обновлено в 16:51