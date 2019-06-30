Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕРБК 14:35

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с чего всё началось

Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.

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