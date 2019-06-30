Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕРБК 14:35

Возвращение России в ПАСЕ В 2014 году российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ после присоединения Крыма. В ответ на это Россия прекратила участие в заседаниях организации. Кроме того, в 2017 году Москва приостановила выплаты взносов в бюджет Совета Европы.

с чего всё началось

Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.

Общество Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Политика Путин прилетит в Братск на совещание из-за паводка в Иркутской области Президент России Владимир Путин посетит Братск, где примет участие в совещании с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, главой МЧС Евгением Зиничевым и полпредом в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, сообщил РБК близкий к правительству региона источник.

Политика Медведев поведал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах Глава правительства России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев написал статью для газеты «Известия», в которой посетовал не недостаточность реальных перемен для завоевания доверия граждан партией.

Экономика GaijinPot (Япония): какова средняя зарплата в Японии в 2019 году? (GaijinPot Blog) В сфере информационных технологий (ИТ) в Японии самые высокие зарплаты, особенно среди женщин Согласно опросу, самый высокий среднегодовой доход в размере 4,61 миллиона иен получают работники отрасли информационных технологий и коммуникаций.

Общество В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.

Происшествия Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника.

Происшествия Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.

Общество Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.

Единоборства Конор вспомнил атаку автобуса с Хабибом в Бруклине Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вспомнил атаку автобуса, в котором находился Хабиб Нурмагомедов перед UFC 223.

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали» Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».

Общество Власти Забайкалья планируют разделить «Забайкаллесхоз» на 14 предприятий Для сравнения вице-премьер привёл Амурскую область, где работники похожего предприятия заработали около миллиона рублей на банных вениках.

Шоу-бизнес 49-летняя Ума Турман в купальнике показала лишние килограммы Годы берут свое, и теперь актриса стремительно набирает вес. Ума Турман разместила в своем блоге фото в черном купальнике.

Политика Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе двух Корей Впервые действующий президент США посетил КНДР. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в демилитаризованной зоне на границе двух стран.

Армия и оружие Власти востока Ливии отреагировали на угрозы Турции Власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии фельдмаршала Халифы Хафтара, передает Sky News Arabia.

Экономика В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4% Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.

Армия и оружие СМИ сообщили о жертвах ракетных ударов Израиля по Дамаску В результате предпринятого Израилем ракетного обстрела Дамаска и Хомса погибли четыре мирных жителя. Об этом 1 июля сообщило агентство SANA.

Экономика Потребители смогут с 1 июля заработать на снижении электропотребления Мелкие и средние потребители смогут уменьшить свои расходы на электроэнергию, получая плату с энергорынка за снижение потребления в определенное время; соответствующие пилотные проекты в России стартуют с 1июля.

Хоккей Бобровский и Панарин выбирают между «Флоридой» и «Айлендерс» Панарин склоняется к Флориде, но Бобровский разрывается: говорят, что Ламорелло (генеральный менеджер Айлендерс) имеет огромное влияние на голкипера.

Недвижимость В России вступили новые правила долевого строительства Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.

Политика Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Чемпион мира обучил Бузову футбольным финтам Бывший защитник "Барселоны" Жулиано Беллетти провел урок футбольных финтов для российской поп-певицы Ольги Бузовой, сообщает "Чемпионат.com".

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.

Общество Основным досугом россияне назвали телевизор Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов.

Экономика Тариф системы «Платон» повысился на 14 копеек С 1 июля тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон» повышается на 14 копеек.