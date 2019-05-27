Политика
Парламент вынес вотум недоверия канцлеру АвстрииМосковский Комсомолец вчера в 10:32
Национальный совет Австрии вынес вотум недоверия правительству, которое возглавляет Себастьян Курц. Решение поддержали большинство депутатов.
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Политика
Полиция Косова задержала россиянина
Полиция непризнанной республики Косово задержала россиянина, сотрудника миссии ООН.
Обновлено в 05:03
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Футбол
РФС поддерживает идею вернуть продажу пива на стадионах
Идея вернуть продажу и рекламу пива на стадионах нашла поддержку в Российском футбольном союзе, никакой проблемы в организации и клубах в этом не видят.
Обновлено в 06:50
Религия
В РПЦ удивлены, что строительство храмов вызывает возмущение
Обновлено в 08:30
Энергетика
Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»
Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
Обновлено в 07:48
Футбол
Денис Давыдов перешел в софийский ЦСКА
Обновлено в 07:14
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Общество
В России создается реестр лишенных родительских прав
По словам первого замглавы фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, законопроект призван предотвратить ситуации, когда решением суда люди были лишены родительских прав, но пытаются усыновить или стать опекунами и попечителями, чтобы заработать деньги.
Обновлено в 08:15
Общество
Депутата, предложившего запретить Minecraft, требуют уволить
Петиция об отставке депутата Законодательного собрания Красноярского края Владимира Рейнгардта появилась в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 04:16
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Музыка
Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев
Многие пришли в восторг от таланта ребенка, однако нашлись и те, кто высказал возмущение относительно того, что россиянку допустили к участию в проекте.
Обновлено вчера в 20:44
Транспорт
В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено в 06:19
Общество
Четверть россиян начали экономить на еде
На путешествиях экономят наибольшее количество россиян: их количество среди опрошенных достигло 29%, на втором месте оказалась экономия на продуктах питания, которой в опросе придерживаются 25% россиян.
Обновлено в 04:40
Футбол
Хави стал главным тренером «Аль-Садда»
Экс-полузащитник катарского Хави Эрнандес, известный по игре за "Барселону" и сборную Испании, возглавил "Аль-Садд", за который ранее выступал, информирует официальный Твиттер катарского клуба.
Обновлено в 08:34
Политика
Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Почему вдова Децла скрывает лицо
Вдова покойного Децла Юлия Толмацкая скрывает свое лицо в социальных сетях.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Первый серийный «Каракурт» завершил первый этап ходовых испытаний
Первый серийный малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 "Тайфун" (стр. № 252) завершил первый этап ходовых испытаний в Ладожском озере.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Четырехлетний ребенок на Citroen сбил пенсионерку в Тамбове
Четырехлетний мальчик, находившийся за рулем Citroen, наехал на пожилую женщину в Тамбове, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Турция начала военную операцию в Ираке
Обновлено в 07:56
Общество
В российской школе во время ЕГЭ в туалетах сняли двери
В Пензенской области в одной из школ во время проведения ЕГЭ в туалетах сняли двери и следили за тем, как выпускники справляют нужду.
Обновлено в 07:27
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 3 копейки — до 64,48 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 72,14 рубля.
Обновлено в 03:03
Политика
Спикер парламента Южной Кореи начинает визит в Россию
Обновлено 26 мая в 23:14
Политика
Украинский МИД потребовал назвать место и время возврата своих моряков
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила журналистам, что её ведомство утром 27 мая направило в российский МИД ноту с требованием указать время и место возврата на родину моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 01:37
Гаджеты
Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake
Обновлено в 03:37
Политика
Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом.
Обновлено в 06:23
Игры
Приложение YouTube Gaming закончит работу 30 мая
Официальные представители YouTube объясняют свое решение закрыть сервис YouTube Gaming желанием сделать игровой сегмент основного сайта YouTube "более мощным".
Обновлено в 06:20