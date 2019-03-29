Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по BrexitВедомости 10:51

с чего всё началось

Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты. Против сделки проголосовали 344 депутата, за – 286.

Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit

Финансы Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.

Культура Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.

Происшествия Карельскую анархистку обвинили в оправдании терроризма из-за поста и комментария «ВКонтакте» В следствии заявили, что, «разделяя идеологию анархизма, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, имея преступный умысел оправдать терроризм перед неограниченно широким кругом лиц из числа пользователей сети Интернет» Муранова 2 ноября 2018 года, находясь в Медвежьегорске, разместила пост на своей странице «ВКонтакте» и комментарий в группе.

Экономика С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.

Шоу-бизнес Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото 25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.

Политика Вступили в силу законы об оскорблении власти и фейковых новостях Чуть ранее, 18 марта, был опубликован закон о наказании за недостоверные, "фейковые новости", который вступил в силу с даты обнародования.

Происшествия СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего под Тверью Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего по контракту в Ржеве Тверской области возбудили следственные органы, сообщила 29 марта пресс-служба Главного военного следственного управления.

Шоу-бизнес Собчак и Водянова покривлялись на камеру во время встречи в Катаре Звезда сериала «Универ» вспомнила, как светская львица оскорбляла её в 2011 году во время выборов в Госдуму.

Футбол «Манчестер Юнайтед» приготовился бить трансферные рекорды В руководстве «Манчестер Юнайтед» понимают, что каждый из этих футболистов может стоить более 100 миллионов евро, поэтому клуб готов побить собственный трансферный рекорд (переход Поля Погба из «Ювентуса» за 105 миллионов евро).

Политика «Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.

Армия и оружие Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии Центр по примирению враждующих сторон получил информацию о том, что боевики в провинции Идлиб при поддержке сотрудников спецслужб Франции и Бельгии готовят инсценировку химической атаки, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Политика Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию.

Политика Последний день агитации: кандидаты в президенты Украины торопятся раздать избирателям деньги На Украине сегодня последний день агитации, и поэтому кандидаты стараются использовать оставшееся время по максимуму.

Политика Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле Выступая перед журналистами во Флориде, американский президент рассказал, что готов обсуждать тему Венесуэлы с лидерами других стран.

Общество Больше половины россиян экономят энергоресурсы С каждым годом все больше россиян проявляют интерес к акции. Если в 2013 году о ней знали 36% опрошенных, то в 2019 году – 56%.

Шоу-бизнес Анна Седокова воспитывает из сына «хорошего мужчину» Исполнительница Анна Седокова гордится своим двухлетним сыном Гектором. Она призналась, что пытается воспитать из него «хорошего мужчину».

Хоккей Вратарь «Металлурга» Загидулин может перейти в клуб НХЛ «Калгари» Вратарь магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Артем Загидулин может подписать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари".

Общество Депутаты Петербурга предлагают узаконить фудшеринг В ходе рассмотрения вопроса, депутаты предложили ввести налоговые льготы, поощряющие организации, которые активно занимаются подобной благотворительной деятельностью.

Общество Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.

Авто Porsche рассказал об испытаниях электромобиля Taycan Испытания проходило одновременно в 30 странах мира, где в дальнейшем и смогут начать продажи продвинутой модели электрокара.

Энергетика Нефть Brent движется к $69 за баррель К настоящему моменту нефть марки Brent подорожала на 83 цента, до $68,65 за баррель. Нефть WTI выросла на $1,14, до $60,44 за баррель.

Шоу-бизнес Любовница режиссера Станислава Говорухина борется за его наследство Любовница режиссера Станислава Говорухина актриса Анастасия Мартцинковская решила через суд побороться за наследство кинематографиста.