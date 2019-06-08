Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»Российская газета 17:10

Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией. Имели место массовые кражи и незаконная приватизация государственного имущества.

"Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией", - говорится в декларации, принятой парламентом.

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