Экономика
Парламент Венесуэлы заявил о росте инфляции до 1 300 000%
Парламент Венесуэлы заявил о росте инфляции до 1 300 000%РБК18:03
Инфляция в Венесуэле к концу ноября достигла 1 300 000% в годовом исчислении, передает Reuters со ссылкой на заявление парламента страны. При этом темпы роста инфляции постепенно снижаются — в сентябре она выросла на 228%, в октябре — на 148% и на 144% в ноябре.
РБК18:03
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