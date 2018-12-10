Экономика

Парламент Венесуэлы заявил о росте инфляции до 1 300 000%
РБК
18:03

Инфляция в Венесуэле к концу ноября достигла 1 300 000% в годовом исчислении, передает Reuters со ссылкой на заявление парламента страны. При этом темпы роста инфляции постепенно снижаются — в сентябре она выросла на 228%, в октябре — на 148% и на 144% в ноябре.
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