Экономика

Парламент Венесуэлы заявил о росте инфляции до 1 300 000%
РБК
вчера в 18:03

Инфляция в Венесуэле к концу ноября достигла 1 300 000% в годовом исчислении, передает Reuters со ссылкой на заявление парламента страны. При этом темпы роста инфляции постепенно снижаются — в сентябре она выросла на 228%, в октябре — на 148% и на 144% в ноябре.
РБКвчера в 18:03
с чего всё началось
Как пишет Reuters
, темпы роста инфляции в Венесуэле при этом снижаются: если в сентябре она выросла на 228%, то в октябре — уже на 148%, а в ноябре — на 144%.
Коммерсантъ00:30

Подробнее о событии

В парламенте Венесуэлы заявили об инфляции в 1,3 млн процентов

REGNUM01:19

Власти Венесуэлы заявили о росте инфляции до 1,3 млн процентов

Коммерсантъ00:30

Парламент Венесуэлы заявил о росте инфляции до 1 300 000%

РБКвчера в 18:03

В Венесуэле заявили, что свыше 10 тыс. эмигрантов вернулись на родину при помощи властей

ТАССвчера в 17:42

Инфляция в Венесуэле в годовом исчислении достигла 1,3 млн процентов

Известиявчера в 16:03

Годовая инфляция в Венесуэле составила почти 1,3 млн %

Газета.Ruвчера в 15:52

Россия подарила Венесуэле шесть миллиардов долларов в обмен на возможность пугать американцев

Онлайн 812вчера в 12:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 04:31, Ашберн
Экономика

Население не обяжут устанавливать «умные» счетчики на газ

Профильным ведомствам всего лишь дано поручение проработать возможность введения "умных" счетчиков на газ.
Обновлено в 04:26
Экономика

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 117 рублей

Закон, устанавливающий новый минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2019 года, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Обновлено в 04:26
Экономика

FT сообщила о переговорах по продаже Альфа-банка

Представитель Альфа-банка опроверг Financial Times информацию о возможной продаже кредитной организации, заявив, что сейчас подобные планы выглядят нереалистично.
Обновлено в 04:09
Недвижимость

В Подмосковье подешевела аренда домов на новогодние праздники

Коттеджи и дачи в Подмосковье, которые традиционно сдаются в аренду на период новогодних праздников, в этом году подешевели.
Обновлено в 04:05
Экономика

ТГК-2 планирует продать долю в Хуадянь-Тенинской ТЭЦ

Совет директоров ПАО «ТГК-2» на заседании 7 декабря одобрил продажу 49%-ной доли компании в ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», следует из материалов компании.
Обновлено в 04:02
Финансы

Рубль подрос к доллару и евро после небольшого снижения накануне

Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром; на фоне возобновления роста цен на нефть рубль укрепляется к бивалютной корзине после небольшого снижения накануне.
Обновлено в 03:46
Экономика

Россияне увлеклись кредитами на «черный день»

Россияне предпочитают оформлять кредитные карты на «черный день» и не пользуются ими.
Обновлено в 04:20
Экономика

Компания миллиардера Клячина купила производителя сырков «Дружба»

Обновлено в 04:22
Экономика

Райффайзенбанк нашел способ взимать штрафы за просрочку по кредиту

Райффайзенбанк штрафует клиентов – владельцев кредитных карт на 700 руб. при просрочке платежа, называя эту плату «комиссией за мониторинг просроченной задолженности», пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:27
Экономика

ICO перестали привлекать инвесторов. Ноябрь — провал

Инвесторы продолжают выходить из рынка ICO — в ноябре стартапы привлекли $65 млн, хотя всего в текущем году они получили свыше $12,2 млрд, согласно новому отчету аналитической компании Diar.
Обновлено в 04:09
Экономика

Годовая инфляция на Украине выросла до 10%

На Украине уровень годовой инфляции возрос до 10% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, сказано в отчёте госстата, опубликованном 10 декабря на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 04:07
Энергетика

Казахстан намерен на полгода ввести запрет на вывоз дизтоплива

Казахстан планирует в декабре ввести запрет на экспорт дизельного топлива из страны на шесть месяцев, заявил журналистам глава казахстанского Минэнерго Канат Бозумбаев.
Обновлено в 04:05
Финансы

Решение Мэй по Brexit обрушило курс фунта

На фоне решения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй перенести голосование в парламенте по договору с Евросоюзом о Brexit курс британской национальной валюты обрушился до 20-месячного минимума, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:44
Недвижимость

ВТБ начинает продажи ипотечных кредитов через отделения «Почта банка»

Банк ВТБ запускает продажи ипотечных кредитов через "Почта банк" в трех регионах России, сообщает ВТБ.
Обновлено в 04:25
Экономика

В «Деловой России» заявили, что регионы недостаточно активно работают с инвестльготами

Регионы России недостаточно активно применяют возможности льготных налоговых режимов для инвесторов.
Обновлено в 04:20
Главное