Политика
Парламент Венесуэлы ввел режим ЧП в странеМойка78 вчера в 19:52
Парламент Венесуэлы, находящийся под контролем оппозиции, объявил о введении режима чрезвычайного положения. Причиной этого стал блэкаут в энергетической системе страны. Электроэнергия отключена на большей части территории Венесуэлы.
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Происшествия
Авиационные власти США потребовали модернизации систем Boeing 737 MAX
Федеральное управление авиации США (FAA) намерено обязать корпорацию Boeing модернизировать лайнеры 737 MAX 8 и 737 MAX 9 после авиакатастрофы в Эфиопии, жертвами которой стали 157 человек.
Обновлено в 00:46
Политика
В Венесуэле задержали подозреваемых в атаке на энергосистему страны
В Венесуэле задержали двух подозреваемых в попытке саботажа на объектах энергосистемы страны, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро.
Обновлено в 00:44
Политика
ФРГ оставляет Украину без транзита газа, заявили в «Нафтогазе»
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Германия оставляет Украину без транзита российского газа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:29
Политика
США отзовут всех оставшихся в Венесуэле дипломатов
США на этой неделе отзовут всех оставшихся в Венесуэле дипломатов.
Обновлено в 00:47
Политика
В Сети появилось фото спешно покидающего митинг в Житомире Порошенко
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия
Макгрегор арестован в Майами-Бич
Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор задержан полицией в Майами-Бич, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:01
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору продуктов в Великий пост
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Глава ФАС заявил, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ
Коммунальные услуги большинству россиян обходятся в два раза дороже.
Обновлено вчера в 10:01
Армия и оружие
В Швеции назвали Россию «проигравшей сверхдержавой»
Эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен заявил, что Россия неспособна "идти в ногу с развитием военных технологий Запада".
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
Посол России в США назвал условие применения ядерного оружия Москвой
Посол России в США Анатолий Антонов, выступая на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне, заявил, что Россия не будет использовать ядерное оружие, чтобы предотвратить региональные конфликты.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
WSJ узнала о готовящихся санкциях США против «Северного потока – 2»
Американская газета The Wall Street Journal узнала, что Вашингтон готовится к ведению санкций против проекта «Северный поток – 2».
Обновлено вчера в 08:08
Общество
Названы страны с самым чистым воздухом
В России качество воздуха оценили как хорошее: страна оказалась во второй десятке государств с самым чистым воздухом.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД
Спецназ ФСБ штурмом взял отдел МВД по городу Новая Усмань в Воронежской области и задержал его начальника – подполковника Анатолия Уварова.
Обновлено вчера в 16:56
Общество
Британка после инсульта начала говорить по-русски
Невероятный случай произошёл в Ливерпуле, когда британка после инсульта начала говорить с русским акцентом.
Обновлено 10 марта в 04:25
Происшествия
Аэропорт Якутска эвакуировали из-за сообщения о минировании
Аэропорт Якутска эвакуировали из-за сообщения о минировании, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
На борту самолета «Уральских авиалиний» бомбы не обнаружено
Обновлено вчера в 13:48
Политика
Мэй и Юнкер согласовали изменения в соглашении по брекситу
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе встречи с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Страсбурге согласовала изменения в соглашении по вопросу выхода страны из состава Европейского союза.
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Большинство россиян и украинцев хорошо относятся друг к другу
РФ и Украина должны быть независимыми государствами, с открытыми друг для друга границами, без визового и таможенного режима, считают большинство граждан обеих стран.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Дочь Глушкова обратилась к британцам с просьбой помочь в расследовании убийства ее отца
Дочь российского предпринимателя Николая Глушкова, год назад найденного мертвым в Лондоне, обратилась к гражданам Великобритании с просьбой помочь следствию найти убийцу своего отца.
Обновлено вчера в 12:23
Общество
Администрация «Вконтакте» подтвердила, что удаляет у пользователей фото надгробия с именем Владимира Путина
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
Кузнецова рассказала о брошенной в московской квартире девочке
Состояние девочки,которую нашли в захламленной квартире в Москве, оценивается как средне-тяжелое, она не истощена, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 09:25
Здоровье
Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ
Кемеровская, Иркутская и Свердловская области возглавили список российских регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ в прошлом году.
Обновлено вчера в 10:29
Космос
Названа возможная дата падения на Землю советской межпланетной станции
Межпланетная станция, которую СССР запустил к Венере, упадет в любом регионе мира в начале — середине 2020-х годов.
Обновлено в 00:31
Общество
Более 70% родителей в России поддержали наличие дресс-кода в школах
Более 70% российских родителей поддержали наличие обязательного дресс-кода в школах.
Обновлено в 00:00
Энергетика
Bloomberg узнал о частичном прекращении добычи нефти в Венесуэле
В Венесуэле из-за отключения электричества остановили работу ряда предприятий государственной нефтяной компании PDVSA, сообщил Bloomberg источник в министерстве нефти страны.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия
В Бурятии женщина сбила следователя, чтобы избежать допроса
Как отмечается, в августе прошлого года женщина сбила на автомобиле следователя, чтобы не идти на допрос по уголовному делу.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
В Кремле отказались рассматривать возможность передачи Курил Японии
Через 20 лет, в 1875 году, стороны заключили Петербургский договор — по нему Япония отказалась от претензий на Сахалин, получив взамен все Курильские острова.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Десятки мигрантов задержаны в ТЦ «Москва» и на рынке «Садовод»
Обновлено вчера в 05:46
Финансы
Рынки начали неделю в «красной зоне». Евро рискует сильно подешеветь
В начале торговой недели российскому фондовому рынку не хватило позитивных факторов для открытия в плюсе.
Обновлено вчера в 03:07