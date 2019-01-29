Парламент Венесуэлы сообщил о попытке вывезти золото в РоссиюКоммерсантъ 01:15

с чего всё началось

Национальная ассамблея Венесуэлы потребовала объяснить информацию от сотрудников ЦБ страны о попытке вывезти в Россию около 20 т золота.

Парламент Венесуэлы сообщил о попытке вывезти золото в Россию

Политика Мэр Риги Нил Ушаков задержан по подозрению в коррупции Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) задержали мэра Риги Нила Ушакова, сообщил бывший депутат рижской думы Руслан Панкратов.

Авто Lada Vesta Sport будет стоить дороже 1 млн рублей АвтоВАЗ назвал стоимость спортивной модификации седана Lada Vesta — исполнение Sport появится в продаже по цене от 1,01 млн руб.

Авто Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq на первых дизайн-скетчах.

Гаджеты Mirror: найден способ восстановить удаленные в WhatsApp сообщения Пользователь может восстановить удаленные сообщения в мессенджере WhatsApp, используя резервное копирование.

Происшествия Сбербанк изучает информацию о звонках мошенников клиентам Сбербанк заверил, что все случаи мошенничества внимательно изучаются, а сотрудники банка «постоянно совершенствуют» систему антифрода и никогда не звонят клиентам с просьбой назвать данные банковских карт и кодовое слово к ним.

Авто Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире Германская автомобилестроительная группа Volkswagen AG сумела сохранить за собой статус крупнейшего в мире производителя автомобилей.

Интернет Google показал новый дизайн Gmail для Android и iOS Material Design – закругленный дизайн компании, уже реализованный в Chrome и других проектах компании В новой версии появятся: Новый сайдбар с Google Календарем, сервисом для заметок Keep и списком задач.

Интернет Facebook привлекает пользователей деньгами за установку VPN-сервиса Facebook платит пользователям в случае установки VPN-сервиса, который дает компании возможность следить за их активностью, сообщает ТАСС со ссылкой на американский онлайн-портал TechCrunch.

Политика Путин назвал Орешкина туристом после поездки на форум в Давос Президент России Владимир Путин в начале совещания с членами правительства в шутку назвал главу Минэкономразвития Максима Орешкина туристом и попросил его рассказать о поездке на Всемирный экономический форум в Давосе, сообщается на сайте Кремля.

Происшествия Следствие попросило продлить арест братьям Магомедовым Следствие просит оставить под арестом совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в мошенничестве и создании организованной преступной группы, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.

Происшествия Силовики пришли с обысками в администрацию подмосковной Балашихи Сотрудники ФСБ и СКР пришли с обысками в администрацию подмосковной Балашихи.

Происшествия На Украине после пропажи капитана «Норда» открыли дело об убийстве Полиция Мелитополя открыла дело об умышленном убийстве в связи с пропажей капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко.

Происшествия Угонщика самолета «Аэрофлота» оставили под стражей Югорский окружной суд оставил под арестом угонщика самолета «Аэрофлота» Павла Шаповалова.

Здоровье В Минздраве спрогнозировали эпидемию гриппа в России В ближайшую неделю вероятен рост заболеваемости гриппом по всей стране, ожидается средняя интенсивность эпидемии.

Общество В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.

Гаджеты Смартфон «Яндекса» оказался непопулярным Известно, что смартфон вышел в продажу 6 декабря 2018 года. 7 декабря гаджеты появились в розничной продаже.

Транспорт В Госдуме предложили запретить курение за рулем В Государственной думе предложили запретить курение сигарет за рулем автомобиля.

Происшествия Пожарные ликвидировали открытое горение в школе под Владимиром Открытое горение на площади 700 кв. м. в школе в Александровском районе Владимирской области было ликвидировано прибывшими на место пожара сотрудниками МЧС.

Авто Первый Mercedes-Benz российской сборки появится в апреле Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках традиционного обращения к жителям заявил, что первый подмосковный Mercedes будет выпущен в апреле.

Транспорт В России начали тестировать автоматический паспортный контроль В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.

Экономика Глава Apple пообещал снизить цены на iPhone Apple снизит цены на iPhone в ряде стран, где национальные валюты пережили серьезное ослабление к доллару.