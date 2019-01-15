Политика
Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, признающее Николаса Мадуро узурпатором.
Газета.Ru13:40
Оценить
22 человека отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем возросло до восьми
Обновлено в 13:14
Общество
«Аэрофлот» назвал иск от пассажиров попыткой давления на компанию
Поступивший в суд в США иск от пассажиров «Аэрофлота», которых не пустили на борт в аэропорту Шереметьево, авиакомпания расценивает как попытку оказать влияние на нее, заявил РБК заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Reuters: число жертв нападения в Кении возросло до 15
Обновлено в 17:07
Политика
Парламент Великобритании отверг план Терезы Мэй по выходу из Евросоюза
Как и ожидалось, парламент Великобритании отверг предложенный премьер-министром Терезой Мэй план по выходу Соединенного Королевства из Европейского союза.
Обновлено в 15:00
Политика
Россия вновь отказалась платить взнос ПАСЕ
Россия останется верна своей позиции и не будет выплачивать взнос в бюджет Совета Европы в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено в 08:56
Экономика
Назван размер средней пенсии на Украине
По состоянию на 1 января 2019 года размер средней пенсии на Украине составил 2645,6 гривен, об этом сообщил Пенсионный фонд страны в своем Facebook.
Обновлено в 18:32
Политика
По примеру Путина Медведев пересел на лимузин Aurus
Премьер-министр России Дмитрий Медведев начал использовать лимузин российского производства Aurus.
Обновлено в 15:50
Происшествия
«Победа» может с апреля прекратить международные рейсы из Петербурга
По словам собеседника агентства, 14 и 15 января международные рейсы "Победы" из Санкт-Петербурга были задержаны сотрудниками пограничных служб аэропорта, "требующими в процессе подготовки к вылету вскрытие всех надлежащим образом заблокированных и опломбированных кухонных отсеков в салоне самолета".
Обновлено в 10:22
Политика
Сенат США поддержал резолюцию о санкциях против «Русала»
Сенат США поддержал рассмотрение резолюции с неодобрением плана администрации президента США Дональда Трампа снять санкции с российских компаний "Русал", "Евросибэнерго" и En+.
Обновлено в 17:41
Политика
Путин назвал политическим проектом создание новой церкви на Украине
Новая церковная структура является чисто политическим, светским проектом.
Обновлено в 16:33
Политика
Путин назвал негативными последствия выхода США из ДРСМД
Заявление о намерении США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало еще одним звеном в длинной цепочке подобных действий, и последствия подобной политики негативны.
Обновлено в 17:18
Происшествия
Директора одного из магазинов «Евросети» нашли мертвым в Новой Москве
Тело 29-летнего Дмитрия Ефимова, который являлся директором одного из магазинов «Евросети», было обнаружено в лесополосе недалеко от поселка Мосрентген в Новой Москве, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 18:26
Политика
В парламенте Британии предложили вынести Мэй вотум недоверия
Лидер британской оппозиции лейборист Джереми Корбин предложил вынести вотум недоверия премьеру страны Терезе Мэй после того, как парламентарии не одобрили предложенную ей сделку с Евросоюзом по Brexit.
Обновлено в 15:17
Политика
Посол США в ФРГ прокомментировал свои письма о «Северном потоке — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл прокомментировал разосланные им письма о «Северном потоке — 2», в которых сообщил о возможности введения Вашингтоном санкций против компаний ФРГ из-за их деятельности, связанной со строительством российского газопровода.
Обновлено в 17:45
Политика
Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной
Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей
США разочарованы встречей с Россией по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которая прошла в Женеве, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
Обновлено в 08:58
Политика
В Китае канадца приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков
Суд средней ступени города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков, следует из заявления суда.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Юнкер выразил сожаление по поводу результатов голосования по Brexit
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер прокомментировал результаты голосование в британском парламенте по вопросу принятия соглашения с ЕС по Brexit.
Обновлено в 15:02
Политика
Украина возобновит производство самолетов «Руслан»
Украинское предприятие «Антонов» возобновит производство транспортных самолетов Ан-124 «Руслан».
Обновлено в 19:23
Шоу-бизнес
Алла Пугачева начала задыхаться на съемках
Алла Пугачева чуть не задохнулась на съемках передачи Первого канала.
Обновлено в 10:56
Политика
Кандидат Трампа на пост генпрокурора пообещает не мешать Мюллеру
Уильям Барр, которого президент США Дональд Трамп предлагает назначить генеральным прокурором, на слушаниях по своей кандидатуре в сенате США во вторник, 15 января, заявит о необходимости довести до конца расследование о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, сообщают CNBC и Bloomberg со ссылкой на текст его выступления перед верхней палатой.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Путин потребовал гарантий для заинтересованных в «Турецком потоке»
Путин рассказал, что в настоящий момент «Газпром» работает над разными вариантами продолжения сухопутной нитки газопровода в европейском направлении.
Обновлено в 18:22
Общество
Житель Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей
Обновлено в 11:47
Транспорт
Минтранс может избавить авиакомпании от «лишних» сборов
Минтранс назвал меры для избавления авиакомпаний от "лишних" сборов, это поможет снизить стоимость билетов, пишут "Известия".
Обновлено в 18:58
Культура
Видео с выступлением гимнастки из США набрало более 30 млн просмотров
За день ролик в Twitter посмотрели более 17 млн человек, всего видео набрало более 30,7 млн просмотров к утру 15 января.
Обновлено в 02:59
Общество
В ЦБ увидели в сказках помеху финансовой культуре россиян
Некоторые сказки формируют у россиян веру в легкое получение вознаграждений и вредят формированию культуры финансовой грамотности, заявил в Госдуме первый зампред Центробанка Сергей Швецов, пишет агентство «Москва».
Обновлено в 18:37
Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Два автомобиля провалились под землю в Санкт-Петербурге
Владелец легкового автомобиля заявил, что во время движения его транспортное средство ушло под землю.
Обновлено в 19:48
Экономика
Пачки сигарет предложили маркировать кодом вместо акцизных марок
Результаты эксперимента по цифровой маркировке и прослеживанию подтвердили, что у кода Data Matrix шире возможности для усиления контроля государства над производством и оборотом табачной продукции, чем у бумажных специальных и акцизных марок.
Обновлено в 13:21
Космос
Учёные рассказали о внезапно «проснувшейся» чёрной дыре
В новом исследовании более 20 астрономов из США, Чили, Польши и Великобритании под руководством специалистов из Тель-Авивского университета обнаружили чёрную дыру, которая внезапно «проснулась» и начала ускоренно «поедать» окружающий её газ.
Обновлено в 16:34