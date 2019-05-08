Экономика
Парламент Венесуэлы одобрил выплаты по облигациям PDVSAВедомости 00:57
Национальная ассамблея Венесуэлы – однопалатный парламент во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, провозгласившим себя временным президентом страны, – одобрила выплаты по облигациям нефтяной компании PDVSA. Как сообщает Reuters, речь идет о выплате $71 млн по программе «PDVSA 2020».
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