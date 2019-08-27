Политика
RT на русскомПарламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
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Парламент Венесуэлы не признал соглашение с Россией о заходах военных кораблей
Взгляд.рувчера в 22:03
Парламент Венесуэлы признал неконституционным военное соглашение Каракаса и Москвы
Московский Комсомолецвчера в 20:13
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В Росгвардии изучат законопроект об идентификации сотрудников
Росгвардия ознакомится с законопроектом о внешней идентификации ее сотрудников в общественных местах при выполнении ими профессиональных обязательств.
Политическая Экспертиза 25 августа в 04:10
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Ёла Санько рассказала, почему ее назвали в честь ёлочки
Вести.Ru вчера в 08:59
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Американский сенатор Рон Джонсон заявил об отказе в российской визе
Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в визе, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 21:40
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Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
Известия вчера в 10:32
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян
Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
BFM.ru вчера в 13:11
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета вчера в 12:20
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В Санкт-Петербурге иномарка сбила девятилетнего ребенка, мальчик находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает телеканал «78» со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Известия вчера в 23:23
Космос
«Роскосмос» начал подготовку к полету космонавтов на Луну
Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полета на Луну.
РИА Новости вчера в 22:42
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Детский омбудсмен Кузнецова занялась делом семьи Хомских
Интерфакс вчера в 09:06
Экономика
Обвал на биржах Азии может спровоцировать мировой кризис
Очередной обвал на бирже Гонконга, случившийся в понедельник, может подкосить экономику и мегаполиса и Китая, а оттуда перекинуться в Европу.
Газета.Ru вчера в 07:15
Политика
Адвокат: Россия и Украина согласовали дату обмена заключенными
Дата обмена заключенными между Россией и Украиной уже определена, но пока держится в тайне, потому что ее могут сдвинуть.
Daily Storm вчера в 10:41
Авто
Infiniti меняет главного дизайнера
Назначение вступит в силу 1 сентября, непосредственным начальником Накамуры будет старший вице-президент и главный дизайнер Nissan Motor Альфонсо Альбайса.
Ведомости вчера в 14:31
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В ЮВО стартовали масштабные учения
МедиаКорСеть вчера в 11:38
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Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
RT на русском вчера в 13:49
Футбол
«Барселона» извинилась перед «Бетисом» за издевательский твит
Спорт-Экспресс вчера в 07:08
Футбол
«Рома» ведет переговоры о переходе игрока «Шахтера» Тайсона
Sport24.ru вчера в 10:44
Политика
Медведев назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю
Одним из главных условий, которые должны рассматриваться при обсуждении вопроса возможного перехода России на четырехдневную рабочую неделю, является сохранение размеров зарплат работников.
Евразия Daily 23 августа в 17:19
Здоровье
Доктор Мясников пояснил, почему россияне такие толстые
«Пока есть такое предложение, богатое быстроусваиваемыми сахарами, легкоусваивающимися жирами, трансжирами, все это калорийное и так далее — так и будет», — пояснил врач.
Южный Федеральный вчера в 16:07
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Экономика
В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян
«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Кино
«Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века
Спортивная драма "Легенда №17" режиссера Николая Лебедева, главную роль в которой исполнил Данила Козловский, стала самым популярным российским фильмом, выпущенным в 21 веке, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта "Кино Mail.ru".
Радио Sputnik вчера в 20:00
Происшествия
Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей
В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru вчера в 17:14
Политика
Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов
Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru вчера в 20:38
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Общество
Алексей Текслер предложил решить судьбу мэра Златоуста на референдуме
КП - Челябинск вчера в 09:18
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Футбол
Черчесов объяснил отсутствие Чалова в сборной: «Дзюба лучше»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пояснил, из-за чего он постоянно вызывает в команду Артема Дзюбу, но порой игнорирует нападающего ЦСКА Федора Чалова.
Московский Комсомолец вчера в 08:28