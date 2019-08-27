Политика
RT на русскомПарламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительными новое соглашение с Россией в военной сфере.
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Парламент Венесуэлы признал неконституционным военное соглашение Каракаса и Москвы
Московский Комсомолец20:13
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Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
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Лизинговая компания «Авиакапитал-сервис» (АКС; на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех») подала иск к корпорации Boeing в суд округа Кук города Чикаго на $225 млн, пишет Financial Times со ссылкой на иск.
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Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
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Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.
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Эффектные трюки российского Су-57 попали на видео
Видео тренировочного полета тройки истребителей пятого поколения Су-57 над подмосковным поселком Жуковский появилось в Интернете.
ФАН вчера в 10:03
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По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
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Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
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Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
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Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
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Во Владивостоке дороги ушли под воду из-за ливней
"Специалисты продолжают работу по ликвидации последствий непогоды во Владивостоке убирают сошедшие сели, грунт с дорог города", - рассказал представитель мэрии Владивостока.
РИА Новости 21:51
Армия и оружие
Иран направил эсминец в Аденский залив для защиты своих судов
Говорит Москва 04:47
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В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах
Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN.
РБК 20:21
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Ушедшую за грибами 94-летнюю женщину спасли под Можайском
В Можайском городском округе спасатели нашли заблудившуюся в лесу 94-летнюю женщину, которая ушла собирать грибы.
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В Минсельхозе хотят забрать у фермеров неиспользуемую землю
В Министерстве сельского хозяйства РФ предложили изымать у предпринимателей землю сельскохозяйственного назначения, которую они не используют.
Четвертая Власть 03:01
Футбол
Урал — Сочи 3:1
В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» обыграл «Сочи» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».
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Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
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Врач назвал риски чихания с закрытым ртом и носом
Врач-отоларинголог рассказал, почему опасно чихать с одновременно закрытыми носом и ртом.
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Путин призвал помочь башкирским матерям
На встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым президент обратил внимание на проблему детской смертности и призвал помогать женщинам, объяснил суть продовольственного эмбарго (не санкции, а ограничительные меры) и похвалил башкирскую школу дзюдо, о которой знает не понаслышке.
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Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
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Экономика
В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян
«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ 22:30
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Вальдес купил новые бутсы дебютанту «Барселоны»
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Мост с пешеходами обрушился в Турции
Прогулка по мосту едва не закончилась трагедией для двоих жителей турецкого городка Терме, передает телеканал «МИР 24».
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