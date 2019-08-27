Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.

Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы

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