Политика
RT на русскомПарламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
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Парламент Венесуэлы признал неконституционным военное соглашение Каракаса и Москвы
Московский Комсомолецвчера в 20:13
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Экономика
Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян
Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.
Общественная служба новостей вчера в 08:17
Политика
Норвегия проверит российский Севморпуть
Мойка78 25 августа в 22:11
Происшествия
17-летняя волейболистка была изнасилована полицейскими
17-летняя волейболистка, выступающая за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе, была изнасилована полицейскими.
Газета.Ru 01:57
Общество
Суд обязал мэрию Москвы найти площадку для акции оппозиции 31 августа
Ведомости вчера в 11:19
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что Крым вошел в состав России.
Известия вчера в 11:50
Экономика
В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян
«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России.
РИА Новости вчера в 20:26
Происшествия
Выписанная из больницы россиянка умерла на скамейке у клиники
Пожилая женщина скончалась на скамейке у входа в больницу №4 в Севастополе, откуда ее недавно выписали, сообщается в группе «Движение волонтеров "Сердце Севастополя"» во «ВКонтакте».
Lenta.ru вчера в 13:15
Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Футбол
ФК «Краснодар» настроен на реванш с греческим «Олимпиакосом»
Главный тренер ФК «Краснодар» Сергей Матвеев, отвечая на вопросы журналистов и болельщиков рассказал, что в ответном матче с греческим «Олимпиакосом» краснодарский клуб рассчитывает на реванш.
Коммерсантъ Краснодар 02:11
Космос
«Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС
Корабль доставил на МКС около 670 кг сухого груза. 24 августа «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции.
РБК вчера в 23:10
Технологии
Huawei планирует установить ОС «Аврора» на свои планшеты
Разработчики российской операционной системы «Аврора» ведут переговоры с китайской Huawei об установке ОС на ее планшеты.
ITZine.ru 00:39
Экономика
Верховный суд оценит обоснованность расходов АСВ на услуги юрфирм
Верховный суд 7 октября рассмотрит жалобу кредитора рухнувшего Пробизнесбанка на Агентство по страхованию вкладов (АСВ): компания «Автоцентр» считает, что АСВ как конкурсный управляющий завысило расходы на юристов.
Ведомости вчера в 17:51
Гаджеты
Redmi K20 подешевел перед самым анонсом Redmi Note 8 Pro
С выходом смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro свою актуальность сильно потеряют Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro.
iXBT.com 02:35
Общество
В Роструде рассказали о новой графе в резюме
В 2020 году на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится графа "участие в волонтерских программах", об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 01:48
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Происшествия
Сбежавший с пистолетом полицейский из Якутии найден мертвым
Газета.Ru вчера в 16:52
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Музыка
Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.
РИА Новости 02:35
Политика
Орден за разжигание. Как Зеленский евродепутата наградил
BaltNews.lv вчера в 12:11
Футбол
Адебайор перешел в турецкий клуб «Кайсериспор»
35-летний Африканец перешел в этот клуб бесплатно, являясь свободным агентом. Стороны подписали контракт до 30 июня 2020 года.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:48
Здоровье
Роскачество предупредило об опасности покупки продуктов с рук
Покупка пищевой продукцию в несанкционированных точках продаж, попросту с рук или изготовленной кустарным способом, несет в себе потенциальную опасность для здоровья покупателя, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:27
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Наука
Употребление масла для жарки может спровоцировать рак толстой кишки
МедиаПоток вчера в 13:24
Политика
Захарова раскритиковала G7 за отказ от либеральных ценностей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, почему страны — члены G7 считают себя "клубом либеральных демократий", на деле не придерживаясь этих ценностей.
РИА Новости вчера в 22:36
Политика
Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами
Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru вчера в 08:24