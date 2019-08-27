с чего всё началось

Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.

Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева крестила годовалую дочь 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева крестила свою дочь Марию в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.

Политика Макрон анонсировал встречу в нормандском формате Лидеры нормандского формата проведут встречу уже в этом сентябре. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Происшествия ЕСПЧ обязал выплатить родным Магнитского €34 тысячи Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил выплатить родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тысячи в качестве моральной компенсации, передает РИА "Новости" Уточняется, что суд решил, что условия его содержания под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.

Политика Захарова раскритиковала отношение G7 к либеральным ценностям Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала отношение стран G7 к либеральным ценностям.

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Политика В Кремле назвали темы встречи Путина и Эрдогана в Москве Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече в Москве обсудят нынешнюю ситуацию на Украине и в Сирии.

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Финансы Россиянам готовят новую модель пенсионных накоплений Министерство финансов РФ совместно с Центробанком разрабатывают новую модель формирования пенсионных накоплений в России и уже в начале сентября представят детали этой системы, причем от названия Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) решили отказаться.

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Происшествия Состояние пострадавшей в Турции девочки из РФ остается тяжелым Состояние 12-летней россиянки, которая пострадала во время купания в бассейне отеля "Санхилл" в Бодруме, остается крайне тяжелым.

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Армия и оружие Китай присматривается к российским Су-57 Напомним, что активное обсуждение целесообразности приобретения российских истребителей пятого поколения Су-57 для ВВС КНР началось в китайских СМИ в марте 2019 года после сообщений на тему оформления экспортного паспорта этой машины.

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Политика В Верховной раде прошли следственные действия Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований 23 августа провели следственные действия в здании Верховной рады.

Шоу-бизнес Алла Пугачева выбрала преемницу Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.

Политика ЦИК может распустить свой экспертный совет Научно-экспертный совет при ЦИК был официально сформирован только в прошлом году, хотя привлекать экспертов к своей работе Памфилова начала сразу после того, как возглавила избирком в 2016 г. Тогда же был упразднен Общественный научно-методический консультативный совет, который возглавлял предыдущий председатель Владимир Чуров.

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