Политика
Парламент Великобритании отверг план Терезы Мэй по выходу из Евросоюза
Парламент Великобритании отверг план Терезы Мэй по выходу из ЕвросоюзаREGNUM15:00
Как и ожидалось, парламент Великобритании отверг предложенный премьер-министром Терезой Мэй план по выходу Соединенного Королевства из Европейского союза. Голосование по плану Мэй по Brexit состоялось сегодня, 15 января. За план Терезы Мэй выступили 202 члена палаты общин, против — 432 депутата.
REGNUM15:00
Оценить
105 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 18:30, Ашберн
Происшествия
На месте аварии под Воронежем нашли восьмого погибшего
Обновлено в 14:43
Политика
Парламент Великобритании отверг план Терезы Мэй по выходу из Евросоюза
Как и ожидалось, парламент Великобритании отверг предложенный премьер-министром Терезой Мэй план по выходу Соединенного Королевства из Европейского союза.
Обновлено в 15:00
Политика
Путин назвал политическим проектом создание новой церкви на Украине
Новая церковная структура является чисто политическим, светским проектом.
Обновлено в 16:33
Политика
ЕС отреагировал на провал сделки по Brexit
В структурах ЕС и странах Европы отреагировали на провал соглашения по Brexit, предложенного главой правительства Великобритании Терезой Мэй.
Обновлено в 15:54
Общество
«Аэрофлот» назвал иск от пассажиров попыткой давления на компанию
Поступивший в суд в США иск от пассажиров «Аэрофлота», которых не пустили на борт в аэропорту Шереметьево, авиакомпания расценивает как попытку оказать влияние на нее, заявил РБК заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Боевики атаковали отель в столице Кении
Обновлено в 10:57
Политика
В Китае канадца приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков
Суд средней ступени города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков, следует из заявления суда.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
В Британии запустили процесс вотума недоверия премьер-министру Мэй
Процедура вотума недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй запущена лидером оппозиции, лидером лейбористов Джереми Корбином.
Обновлено в 15:37
Политика
Путин потребовал гарантий для заинтересованных в «Турецком потоке»
Путин рассказал, что в настоящий момент «Газпром» работает над разными вариантами продолжения сухопутной нитки газопровода в европейском направлении.
Обновлено в 18:22
Политика
«Укроборонпром» возобновит производство самолетов «Руслан»
Обновлено в 11:14
Общество
Житель Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей
"Победителем, который в 1264-м тираже выиграл 500 млн рублей, оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Автоспорт
Экипаж Сотникова победил на восьмом этапе «Дакара»
Экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова победил на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.
Обновлено в 17:30
Политика
Медведев высказался о проблемах российского бизнеса
Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о проблемах российского бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 05:40
Политика
Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной
Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 23:42
Космос
На Луне взошел высаженный китайским зондом «Чанъэ-4» хлопок
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Помпео обвинил Иран в нарушении резолюции СБ ООН
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Тегеран в нарушении резолюции Совбеза ООН из-за запуска ракеты-носителя со спутником.
Обновлено в 18:26
Спорт
Сборная России проиграла Бразилии на чемпионате мира по гандболу
Гандболисты сборной России уступили команде Бразилии в матче группового этапа на чемпионате мира в Германии.
Обновлено в 11:08
Политика
США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей
США разочарованы встречей с Россией по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которая прошла в Женеве, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
Обновлено в 08:58
Политика
Россия вновь отказалась платить взнос ПАСЕ
Россия останется верна своей позиции и не будет выплачивать взнос в бюджет Совета Европы в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено в 08:56
Спорт
Ещё один чешский биатлонист негативно высказался в адрес Логинова
Чешский биатлонист Ондржей Моравец заявил, что не уважает россиянина Александра Логинова за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 14:20
Политика
Суд продлил арест 20 украинским морякам
Лефортовский суд Москвы продлил арест 20 украинским морякам, обвиняемым в незаконном пересечении границы России.
Обновлено в 17:49
Экономика
Пачки сигарет предложили маркировать кодом вместо акцизных марок
Результаты эксперимента по цифровой маркировке и прослеживанию подтвердили, что у кода Data Matrix шире возможности для усиления контроля государства над производством и оборотом табачной продукции, чем у бумажных специальных и акцизных марок.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Семь человек погибли в массовом ДТП под Воронежем
После ДТП автомобили вспыхнули. На 166 километре трассы «Курск-Борисоглебск» произошла авария, унесшая жизни сразу семерых людей.
Обновлено в 08:36
Происшествия
«Победа» может прекратить выполнять международные рейсы из «Пулково»
Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует с апреля прекратить выполнять международные рейсы из аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург).
Обновлено в 11:32
Происшествия
Директор торговой точки «Евросети» найден мертвым в Новой Москве
В Новой Москве найдено тело директора торговой точки «Евросети» Дмитрия Ефимова, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Алла Пугачева начала задыхаться на съемках
Алла Пугачева чуть не задохнулась на съемках передачи Первого канала.
Обновлено в 10:56
Экономика
Правительство предлагает по-новому считать число бедных в РФ
Минтруд РФ к следующему году разработает новую методику оценки уровня бедности в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 04:10
Культура
Умерла легендарная актриса Кэрол Ченнинг
Американская актриса и певица, обладательница трёх премий «Тони», «Золотого глобуса» и номинации на «Оскар» Кэрол Ченнинг скончалась в возрасте 97 лет.
Обновлено в 09:42
Политика
Путин назвал негативными последствия выхода США из ДРСМД
Заявление о намерении США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало еще одним звеном в длинной цепочке подобных действий, и последствия подобной политики негативны.
Обновлено в 17:18