Политика
Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей СандуИзвестия 12:39
Парламент Молдавии в субботу, 8 июня, утвердил состав правительства во главе с лидером правой оппозиции Майей Санду. За ее кандидатуру проголосовал 61 из 101 депутата, сообщает «Интерфакс».
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