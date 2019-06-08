Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей СандуИзвестия 12:39

Парламент Молдавии в субботу, 8 июня, утвердил состав правительства во главе с лидером правой оппозиции Майей Санду. За ее кандидатуру проголосовал 61 из 101 депутата, сообщает «Интерфакс».

Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей Санду

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