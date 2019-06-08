Политика
Парламент Молдавии избрал премьером страны Майю СандуАргументы и Факты вчера в 14:16
Президент республики привел к присяге новый кабинет министров Парламент Молдавии избрал лидера правой оппозиции Майю Санду премьер-министром страны, передает портал Privesc.eu, на котором транслировалось заседание парламента.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Общество
Санкции за повторную кражу электричества вступили в силу
Закон, предусматривающий наказание за повторное незаконное подключение к электричеству или тепловым сетям, вступил в силу в воскресенье, 9 июня.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в конце года
Замминистра финансов России Сергей Сторчак сообщил, что заседание британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ в 3 миллиарда долларов состоится в конце текущего года.
Обновлено вчера в 09:43
Политика
Делегация из ЕС посетила Крымский мост
Юрий Гемпель, глава комитета Госсовета РК по международным отношениям, поделился, что представители ЕС сделали визит в Крым.
Обновлено 07 июня в 10:21
Политика
Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата
Умер младший брат Хиллари Клинтон Тони Родэм, об этом бывший госсекретарь США и экс-кандидат в президенты объявила в своем Twitter.
Обновлено вчера в 20:59
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено вчера в 10:43
Футбол
Норвежские футболистки разгромили Нигерию на чемпионате мира
Женская сборная Норвегии обыграла команду Нигерии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
Наука
В Европе обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы
Научными сотрудниками германского Института изучения истории человечества в Йене установлен факт того, что эпидемия чумы Юстиниана, наблюдавшаяся в Византии в середине VI-го века, также была распространена и на территории всей Европы.
Обновлено 07 июня в 15:20
Здоровье
Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки
Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.
Обновлено вчера в 18:37
Общество
15 важных текстов Ивана Голунова
Как Голунов отменил тендер на 2,2 миллиарда рублей на разработку концепции благоустройства Москвы (" Медуза") 6.
Обновлено вчера в 07:20
Здоровье
Онищенко оценил шансы семьи Алибасова на успех в суде
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил шансы семьи Бари Алибасова на успех в суде против производителя средства для прочистки труб.
Обновлено вчера в 10:27
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили трогательно поздравил дочь от первого брака с 13-летием
Сегодня 13 лет исполнилось старшей дочери Резо Гигинеишвили, которая родилась в браке режиссера с Анастасией Кочетковой.
Обновлено вчера в 09:01
Здоровье
Вся правда о супах: есть ли в них какая-то польза
Согласно недавнему соцопросу, 76% россиян едят супы практически в ежедневном режиме.
Обновлено вчера в 08:15
Финансы
Курсы рубля к доллару и евро пойдут в разные стороны
Речь идет всего лишь о том, что валютная пара евро/доллар выросла на мировом рынке за неделю с 1,1140 до 1,1260, или на 1,1%. А стабильность самого рубля привела к почти симметричному снижению к нему доллара с одновременным ростом европейской валюты.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Заставят ли жителей Хакасии платить налоги за собранные в лесу грибы и картошку со своего огорода
Речь идет о том, что если человек на своем ЛПХ организовал мини-ферму и занимается коммерческой деятельностью, то ему придется платить налоги.
Обновлено вчера в 22:29
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Футбол
«Барселона» может после подписания Гризманна приобрести и Стуани
Как отмечается, каталонцы намерены приобрести игрока вслед за подписанием Антуана Гризманна из «Атлетико».
Обновлено вчера в 22:43
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено вчера в 04:33
Гаджеты
В США предложили $1 тыс. за отказ от смартфона на неделю
В США стартовала акция, согласно которой можно получить $1 тыс. за отказ от смартфона на неделю.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
Голунов заявил об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесе
В зале Никулинского суда задержанный по подозрению в распространении наркотиков журналист Иван Голунов сообщил, что получал угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе.
Обновлено вчера в 17:35
Футбол
Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020
Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:16
Транспорт
Владельцы радаров наживаются на водителях
На дорогах Ульяновска появилось много частных радаров фото- и видеофиксации.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова избивал беременную жену
Супруга сына Бари Алибасова призналась, что муж избивал ее на шестом месяцев беременности.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова борется с лишним весом
Артистка уверена, что каждый человек должен бороться со своей ленью.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Парусное судно столкнулось с контейнеровозом в Германии
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
Дом футболиста сборной Испании ограбили прямо во время матча
Неизвестные ограбили дом испанского футболиста Альваро Мораты, пока тот принимал участие в матче с командой Фарерских островов в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Синоптики предупредили москвичей о возможности стихийных бедствий из-за аномально жаркой погоды со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7-8 градусов.
Обновлено вчера в 08:57
Единоборства
Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238
Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37