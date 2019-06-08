Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей СандуТАСС 11:43

Парламент Молдавии утвердил состав правительства во главе с Майей Санду. За это решение проголосовал 61 депутат из 101. Заседание парламента транслировалось на портале Privesc, передающем официальные мероприятия Румынии и Молдавии.

Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей Санду

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