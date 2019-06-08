Политика
Парламент Молдавии признал страну «захваченным государством»RT на русском вчера в 17:11
Парламент Молдавии принял декларацию, согласно которой страна признаётся «захваченным государством».
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Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией. Имели место массовые кражи и незаконная приватизация государственного имущества.
— Андрей Нэстасе, молдавский адвокатREGNUM вчера в 18:12
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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Около 95% здоровых людей имели заплаты видоизмененных клеток в хотя бы одной из 29 исследованных тканей, включая почку, мышцы и печень, сообщают исследователя в журнале «Наука» 7 июня.
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Обновлено вчера в 23:44
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В Калифорнии продан лотерейный билет с выигрышем в 530 млн долларов
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