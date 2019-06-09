Политика
Парламент Молдавии признал страну «захваченным государством»RT на русском вчера в 17:11
Парламент Молдавии принял декларацию, согласно которой страна признаётся «захваченным государством».
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Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией. Имели место массовые кражи и незаконная приватизация государственного имущества.
— Андрей Нэстасе, молдавский адвокатREGNUM вчера в 18:12
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Политика
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В Ставрополе закрылась Студенческая весна стран БРИКС и ШОС
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