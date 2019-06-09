Парламент Молдавии признал страну «захваченным государством»RT на русском вчера в 17:11

Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией. Имели место массовые кражи и незаконная приватизация государственного имущества.

Политика КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру «Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.

Шоу-бизнес Дочь Шварценеггера и звезда «Стражей Галактики» поженились Дочь экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кэтрин и голливудский актер Крис Пратт поженились.

Политика Глава МВД Молдавии заявил о подкупе протестующих Демпартией Новый глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе заявил, что узурпировавшая власть Демпартия не собирается сдаваться, поэтому платит людям, чтобы привезти их в Кишинев на протесты.

Автоспорт Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.

Общество С начала ЕГЭ-2019 с экзаменов удалили более 500 нарушителей Свыше 500 нарушителей были удалены с экзаменов за шпаргалки и использование мобильных телефонов с начала основного периода Единого госэкзамена.

Единоборства Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.

Общество В РПЦ выразили надежду на объективное расследование дела Голунова Официальный представитель Русской православной церкви выразил надежду на соблюдение презумпции невиновности в отношении журналиста Ивана Голунова.

Здоровье Исследователи составили топ-3 самых полезных завтраков Кроме рейтинга самых полезных продуктов для завтрака, Зинаида Медведева рассказала нам и об «антирейтинге», то есть о самых вредных блюдах, с которых точно не стоит начинать день.

Экономика Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».

Шоу-бизнес Бывшая жена Алибасова рассказала о репетиции похорон продюсера Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон продюсера.

Спорт Фигуристка Медведева получила в Японии письмо с угрозами Двукратная чемпионка мира, олимпийская призерка в фигурном катании Евгения Медведева получила анонимную записку с угрозами от одного из болельщиков во время ледового шоу Fantasy on Ice в Японии.

Экономика Контроль за большегрузами наладят осенью Конкурс на создание российской системы автоматического весогабаритного контроля может начаться осенью, сообщает DEITA.

Авто Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников «Автоновости дня» составили ТОП-5 настоящих мужских внедорожников, которые реально «могут» на бездорожье.

Технологии Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.

Происшествия Возгорание произошло на борту иностранного судна в Израиле Информацию о возгорании на борту иностранного грузового судна, находящегося у побережья страны в Хайфском заливе, получили власти Израиля.

Происшествия Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.

Экономика Fitch подтвердило рейтинг ДВМП на уровне «RD» Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) в иностранной и национальной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт).

Политика Делегация из ЕС посетила Крымский мост Юрий Гемпель, глава комитета Госсовета РК по международным отношениям, поделился, что представители ЕС сделали визит в Крым.

Политика Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам.

Происшествия Увеличилось количество пострадавших при столкновении автобусов в Сочи Количество пострадавших при столкновении двух туристических автобусов в Сочи в воскресенье утром увеличилось до 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по Краснодарскому краю.

Автоспорт Стюарды аннулировали время Леклера В случае с Леклером решение было принято несколько иное – стюарды аннулировали результат его круга во второй сессии.

Энергетика Белоруссия вернула реверсом России 450 тысяч тонн грязной нефти «Реверсом на территорию России возвращено 450 тыс. тонн загрязнённой нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу», — говорится в сообщении «Белнефтехима».

Происшествия Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.

Армия и оружие СМИ сообщили о возможном слиянии двух военных корпораций США По информации источников издания, соглашение о превращении двух фирм в одну корпорацию может быть достигнуто в ближайшие дни.

Общество Работники легкой промышленности отмечают профессиональный праздник День работников легкой промышленности в России и некоторых других странах-бывших советских республиках по традиции отмечается каждое второе воскресенье июня.