Политика
Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве»РБК вчера в 20:44
Депутаты парламента Молдавии на заседании 8 июня приняли декларацию, которая признает страну «захваченным государством». Об этом сообщает Radio Chisinau. Декларацию поддержал 61 парламентарий из 100.
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Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией. Имели место массовые кражи и незаконная приватизация государственного имущества.
— Андрей Нэстасе, молдавский адвокатREGNUM вчера в 18:12
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