Политика

Парламент Молдавии принял декларацию «О захваченном государстве»Известия вчера в 15:46

Парламент Молдавии принял декларацию о том, что республика — «захваченное государство», ее поддержал 61 депутат. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».
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Андрей Нэстасе
Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией. Имели место массовые кражи и незаконная приватизация государственного имущества.
— Андрей Нэстасе, молдавский адвокатREGNUM вчера в 18:12

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