Политика
Парламент Молдавии принял декларацию «О захваченном государстве»Известия вчера в 15:46
Парламент Молдавии принял декларацию о том, что республика — «захваченное государство», ее поддержал 61 депутат. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».
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Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией. Имели место массовые кражи и незаконная приватизация государственного имущества.
— Андрей Нэстасе, молдавский адвокатREGNUM вчера в 18:12
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Экономика
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Общество
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Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Авто
Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель
В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
Обновлено вчера в 06:31
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
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Министры финансов G20 заявили о нарастающей в мире напряженности
В мире нарастает напряженность, считают министры финансов стран, входящих в "большую двадцатку" (G20).
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Происшествия
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
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Политика
Майя Санду избрана премьер-министром Молдавии
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Обновлено вчера в 11:57
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В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
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Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0
Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
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Политика
В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения
Новых членов правительства могут не пустить на их рабочие места, передает молдавское издание NewsMaker Неизвестные, некоторые из которых в военной форме, заблокировали Кабинет министров, министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, министерство финансов и иинистерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
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В Поронайске мужчина устроил жене драму на трубе
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Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено вчера в 09:52
Армия и оружие
Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США
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Корреспондент «Медузы» задержан в Москве
Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
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Футбол
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В Казахстане пройдут выборы президента
В воскресенье жители Казахстана сделают исторический выбор - на более чем 10 тыс. избирательных участков, открытых по всей стране и за рубежом, граждане республики, имеющие право голоса - около 12 млн человек, - будут выбирать президента.
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