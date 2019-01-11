Политика

Парламент Македонии утвердил закон о переименовании страны
RT на русском
12:59

Парламент Македонии большинством в 80 голосов утвердил закон о внесении поправок в Конституцию страны для её переименования, сообщает РИА Новости. «За проголосовал 81 человек, все четыре поправки к Конституции приняты», — объявил спикер парламента Талат Джафери.
RT на русском12:59

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Парламент Македонии утвердил закон о переименовании страны

REGNUM13:27

Македонию переименуют

Lenta.ru14:19
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Политика

Парламент Македонии утвердил закон о переименовании страны

Парламент Македонии большинством в 80 голосов утвердил закон о внесении поправок в Конституцию страны для её переименования, сообщает РИА Новости.
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Республика Македония
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Государство на юго-востоке Европы, на Балканском полуострове. Входит в ООН как Бывшая югославская Республика Македония, сокращённое название на русском - Македония. Население, по данным Государственного статистического управления Македонии, составляет 2 073 702 человек, территория - 25 333 км². Занимает 145-е место в мире по численности населения и 145-е по территории.
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