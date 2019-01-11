Политика

Парламент Македонии одобрил переименование страны в Северную Македонию
ТАСС
13:10

"По итогам голосования законопроект о конституционных изменениях, за который проголосовали 81 из 120 депутатов, считается принятым", - заявил спикер парламента Талат Джафери. Согласно внесенным изменениям, страна теперь будет наименоваться "Республика Северная Македония".
ТАСС13:10
с чего всё началось
Парламент Македонии, бывшей югославской республики, принял поправку в конституцию, по которой название страны будет изменено на «Республика Северная Македония», передает
 Reuters.
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