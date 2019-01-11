с чего всё началось

"По итогам голосования законопроект о конституционных изменениях, за который проголосовали 81 из 120 депутатов, считается принятым", - заявил спикер парламента Талат Джафери. Согласно внесенным изменениям, страна теперь будет наименоваться "Республика Северная Македония".

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля

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Армия и оружие Армия и оружие США решили отправить военные корабли в Арктику Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли.

Политика Политика В МИД прокомментировали ситуацию вокруг мирного договора с Японией Для переговоров нужна рабочая атмосфера Захарова напомнила, в праздничные дни в МИД России были вынуждены пригласить посла Японии на фоне большого количества заявлении от японской стороны по мирному договору.

Армия и оружие Армия и оружие Международная коалиция во главе с США начала вывод войск в Сирии Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой ДАИШ (запрещена в РФ) начала вывод войск в Сирии.

Политика Политика Макрон отказался от поездки на форум в Давос Президент Франции Эмманюэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе.

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Политика Политика Юнкер заявил, что Евросоюз не пойдет на изменение договора о Brexit Евросоюз не собирается пересматривать проект договора об условиях Brexit, британскому парламенту нужно голосовать по текущему варианту, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

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Политика Политика МИД РФ подтвердил предъявление обвинения американцу Уилану в шпионаже В МИД России подтвердили, что задержанному в РФ гражданину США и ряда других стран Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже.

Политика Политика В США конгрессмена не пустили в зал заседаний с пивом В США конгрессмена от Южной Каролины Джо Каннингема не пустили в зал заседаний с упаковкой из шести бутылок пива, сообщает Fox News.

Политика Политика Чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова посетила больницу в Струнино, которая находится в полуразрушенном состоянии и почти не работает.

Политика Политика США проведут саммит по Ближнему Востоку в Польше, заявил Помпео Госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News, что США проведут международный саммит по вопросам содействия в установлении стабильности на Ближнем Востоке 13-14 февраля в Польше.