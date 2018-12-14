Парламент частично признанной Республики Косово принял решение о создании армии. На заседании в пятницу, 14 декабря, парламентарии утвердили законы о преобразовании в армию сил собственной безопасности, сообщает издание Danas. В голосовании приняли участие 107 из 120 депутатов.

Армия и оружие Армия и оружие Лётчики ВКС начали подготовку к возвращению из Венесуэлы в Россию Лётчики Воздушно-космических сил России, которые 10 декабря совершили трансатлантический беспосадочный перелёт в Венесуэлу, начали подготовку к возвращению в Россию.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР привели в полную боевую готовность войска

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны оценили последствия выхода США из ДРСМД Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин рассказал, что выход США из ДРСМД может привести к гонке вооружений и в конечном итоге скажется на международной безопасности.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры по поводу Сирии Президенты Турции и Соединенных Штатов Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в пятницу, 14 декабря, провели телефонные переговоры.

Армия и оружие Армия и оружие В МИД России отреагировали на создание армии Косово В МИД России предупредили, что создание армии самопровозглашенного Косово может привести к возобновлению вооруженного конфликта в регионе.

Армия и оружие Армия и оружие WSJ сообщила о краже секретных данных ВМС США китайскими хакерами Китайские хакеры за последние полтора года неоднократно взламывали базы данных подрядчиков военно-морских сил США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Армия и оружие Армия и оружие Главком ВМФ рассказал о подводных лодках пятого поколения По словам Королева, за 60 лет ученые, проектировщики и кораблестроители прошли уникальный путь, сохранив «лучшие традиции подводного кораблестроения, которые сегодня позволяют строить атомные подводные лодки 4-го поколения и вести работу по созданию атомных подводных лодок 5-го поколения».

Армия и оружие Армия и оружие Россия примет участие в военно-морских учениях Южной Кореи и Сингапура Россия примет участие в военно-морских учениях, которые организуют Сингапур и Южная Корея в рамках сотрудничества стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2019 году, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Армия и оружие Армия и оружие Министр обороны Эстонии назвал своих военных лучшими в мире Министр обороны Эстонии Юри Луйк в пятницу вручил медали за участие в международной миссии 140 военнослужащим эстонских сил обороны, а также назвал эстонских солдат лучшими в мире, сообщила пресс-служба военного ведомства республики.

Армия и оружие Армия и оружие Первый бронеавтомобиль «Тигр-2» выпустят весной 2019 года Справка Mil.Press Военное "Тигр" – семейство российских бронеавтомобилей, различные модификации которых выпускают с 2005 года на Арзамасском машиностроительном заводе (входит в состав "Военно-промышленной компании").

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили о прибытии танков и бронетехники к линии соприкосновения Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила тяжелое вооружение украинских силовиков, в том числе машины для сооружения понтонных переправ, танки и артиллерийские установки, у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу журналистам на брифинге исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

Армия и оружие Армия и оружие Засекреченный доклад США раскрыл тактику КНДР по обходу санкций ООН Северной Корее все еще удается обходить ограничительные меры ООН после того, как она скорректировала методы нелегальных поставок продуктов нефтепереработки путем передачи нефти с судна на судно в море, сообщает в пятницу NBC со ссылкой на источники, знакомые с новым засекреченным докладом американских военных.

Армия и оружие Армия и оружие Кадры «охоты» Су-34 на новейший истребитель Су-35 попали на видео На кадрах видео, опубликованных в Instagram fighter_bomber_ видно, как лазерно-телевизионная система в автоматическом режиме «ведет» впереди летящий истребитель Су-35.

Армия и оружие Армия и оружие Эксперт прокомментировал учения ВВО в Бурятии Независимый эксперт, руководитель АНО «Евразийский институт молодёжных инициатив» Дмитрий Захаров в беседе с Inforeactor прокомментировал учения мотострелкового и танкового соединений Восточного военного округа в Бурятии.