Политика
Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенностиРБК 04:07
Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:01, Вашингтон
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Жители приграничных с Казахстаном областей ездят туда заправляться Россияне продолжают недоумевать, почему в соседнем Казахстане российский бензин стоит в два раза дешевле.
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Обновлено в 06:00
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Промес оставил сообщение для «Севильи» в Instagram
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Ну и, разумеется, его обжили змеи. Как позже рассказала сама пострадавшая, гадюка ее укусила, когда женщина потянулась за ягодами.
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Происшествия
Пилот сгоревшего в Бурятии Ан-24 случайно спас коллегу
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Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
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В этом году маяку исполняется 300 лет, и он один из самых старейших маяков залива, а автором первоначальной постройки был сам Петр I. Сергей Макаров, председатель КГИОП дал распоряжение о внесении маяка в единый государственный реестр как объекта культурного наследия регионального значения.
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