Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в НурсултанLenta.ru 06:50

Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент РИА Новости.

с чего всё началось

С инициативой о переименовании столицы выступил бывший председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, 20 марта вступивший в должность президента страны после отставки Нурсултана Назарбаева. Он также предлагал назвать именем Назарбаева улицы всех областных центров республики.

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