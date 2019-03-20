Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в НурсултанLenta.ru 06:50
С инициативой о переименовании столицы выступил бывший председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, 20 марта вступивший в должность президента страны после отставки Нурсултана Назарбаева. Он также предлагал назвать именем Назарбаева улицы всех областных центров республики.
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с чего всё началось
Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент РИА Новости.РИА Новости06:23
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