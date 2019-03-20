Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в НурсултанBFM.ru 06:43

Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент РИА Новости.

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Вопрос о переименовании казахстанской столицы в честь первого президента был вынесен на совместное заседание палат парламента по инициативе нового главы республики Касыма-Жомарта Токаева. Он принял решение направить данное предложение без вынесения на референдум.

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