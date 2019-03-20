Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в НурсултанРИА Новости 06:23
Накануне Назарбаев заявил, что уходит с поста главы государства. Свои полномочия на оставшийся период президентства он передал Токаеву, который до этого был председателем сената. Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.
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с чего всё началось
Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент РИА Новости.РИА Новости06:23
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Экономика
Арбитраж ликвидировал Камчаткомагропромбанк
По информации регулятора, Камчаткомагропромбанк осуществлял кредитование юридических и физических лиц, в том числе связанных с банком.
Обновлено в 05:58
Футбол
Джан: «Роналду может праздновать победу так, как хочет»
Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан восторгается партнёром Криштиану Роналду, который забил три мяча "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 12:50
Политика
Аваков признался в ежедневном использовании русского языка
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «В гостях у Гордона» от 20 марта признался, что в основном разговаривает на русском языке, а по-украински говорит только на заседаниях правительства.
Обновлено в 18:44
Общество
Boeing разрабатывает изменения в модели 737 MAX
Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что компания Boeing ведёт разработку необходимых изменений для авиакомпаний, включающих новое программное обеспечение по управлению полётами в Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:45
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено в 19:53
Общество
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Политика
Мадуро сообщил о планах доставки Россией лекарств в Венесуэлу
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Россия намерена на следующей неделе начать доставить в Венесуэлу объёмом по несколько тонн.
Обновлено в 19:57
Шоу-бизнес
Алдонин отказался принять свою дочь после смерти Началовой
Дочь бывшего полузащитника московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина будет проживать с бабушкой и дедушкой по линии умершей экс-жены футболиста Юлии Началовой, сообщает "Комсомольская правда - Барнаул".
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал завтрак своих пятилетних детей
Пятилетние дети уже успели завоевать любовь многих поклонников в соцсетях.
Обновлено в 10:45
Технологии
Во «ВКонтакте» появилась возможность создавать постеры
Свои фоны для постеров могут загружать пользователи и паблики "ВКонтакте".
Обновлено в 13:22
Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года
Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.
Обновлено в 15:52
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств
Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено в 13:23
Экономика
Росстат приостановил публикацию ежемесячных данных о доходах населения
Росстат перестал публиковать в ежемесячных отчетах данные о реальных доходах россиян.
Обновлено в 12:38
Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
Обновлено в 07:59
Общество
На публичных слушаниях обсудили точечную застройку в Добром
Было отмечено, что экспозиция по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки в части отнесения территорий в районе улицы Фестивальная, улицы 40 лет Октября к территориальной застройке многоэтажными жилыми домами Ж-4 и строительными регламентами проводится в течение семи календарных дней с 15 по 21 марта.
Обновлено в 05:58
Политика
Аваков заявил, что тоскует по юности в стройотрядах СССР
Министр внутренних дел Украины Арсена Аваков заявил, что тоскует по юности и времени, проведенном в стройотрядах СССР.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Ника Белоцерковская подтвердила, что выходит замуж
Утром 20 марта в Фейсбуке Джона Шемякина появился пост следующего содержания: «Милая, милая бесконечно любимая Ника Белоцерковская, стань моей женой навсегда».
Обновлено в 09:21
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Армия и оружие
Россия снова отбомбилась по джихадистам в сирийском Идлибе
Истребители ВКС России нанесли авиаудар по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar News.
Обновлено в 19:45
Финансы
Доходы бюджета от роста НДС составят 800 млрд рублей
Бюджет получит 800 млрд рублей за счет повышения ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20%, говорится в исследовании Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились «Известия».
Обновлено в 16:00
Политика
США продлили для Ирака исключение из санкций против энергетики Ирана
Администрация США вновь предоставила Ираку право продолжать закупки энергоносителей из Ирана в обход своих санкций, введенных против Тегерана, сообщает иранский телеканал Press TV.
Обновлено в 14:15
Общество
Ущерб от наводнения в Небраске достиг 1,4 миллиарда долларов
В Небраске убытки от наводнения, которое уже назвали самым разрушительным за всю историю штата, оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 18:49
Общество
В Госдуме предложили вернуть «летнее время»
Стрелки предполагается переводить по последним воскресеньям октября и марта, весной на 1 час вперед, осенью — в обратную сторону.В последний раз россияне перевели стрелки на час назад в октябре 2014 года, после того как вступил в силу закон о переходе на зимнее время.
Обновлено вчера в 07:45
Политика
МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге
МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон стала трижды мамой
Актриса и певица Джессика Симпсон 20 марта 2019 года снова стала мамой.
Обновлено в 16:19
Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банки
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Кино
Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сети
Обновлено в 13:42
Армия и оружие
Российские «Ониксы» сами выберут американские цели
Российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 «Оникс» при атаке на американскую авианосную ударную группу или соединение (АУГ или АУС) является «стайной ракетой», пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено в 17:02