Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в НурсултанРИА Новости 06:23

Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент РИА Новости.

с чего всё началось

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