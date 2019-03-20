Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в НурсултанРИА Новости 06:23

Накануне Назарбаев заявил, что уходит с поста главы государства. Свои полномочия на оставшийся период президентства он передал Токаеву, который до этого был председателем сената. Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.
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Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости06:23

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Жители Астаны привыкнут к новому названию через поколение, считает эксперт

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Парламент Казахстана принял законопроект о переименовании Астаны в Нурсултан

ТАСС06:39

Что произошло за день: среда, 20 марта

Интерфакс13:33

Парламент Казахстана одобрил переименование столицы в Нурсултан

RT на русском06:30

Власти Астаны поддержали переименование столицы Казахстана в Нурсултан

Эхо Москвы11:29

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Известия10:56

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Газета.Ru08:50
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В Ялте ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»

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Арбитраж ликвидировал Камчаткомагропромбанк

По информации регулятора, Камчаткомагропромбанк осуществлял кредитование юридических и физических лиц, в том числе связанных с банком.
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Джан: «Роналду может праздновать победу так, как хочет»

Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан восторгается партнёром Криштиану Роналду, который забил три мяча "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Аваков признался в ежедневном использовании русского языка

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «В гостях у Гордона» от 20 марта признался, что в основном разговаривает на русском языке, а по-украински говорит только на заседаниях правительства.
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Общество

Boeing разрабатывает изменения в модели 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что компания Boeing ведёт разработку необходимых изменений для авиакомпаний, включающих новое программное обеспечение по управлению полётами в Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:45
Политика

Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине

"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено в 19:53
Общество

Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО

Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Политика

Мадуро сообщил о планах доставки Россией лекарств в Венесуэлу

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Россия намерена на следующей неделе начать доставить в Венесуэлу объёмом по несколько тонн.
Обновлено в 19:57
Шоу-бизнес

Алдонин отказался принять свою дочь после смерти Началовой

Дочь бывшего полузащитника московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина будет проживать с бабушкой и дедушкой по линии умершей экс-жены футболиста Юлии Началовой, сообщает "Комсомольская правда - Барнаул".
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал завтрак своих пятилетних детей

Пятилетние дети уже успели завоевать любовь многих поклонников в соцсетях.
Обновлено в 10:45
Технологии

Во «ВКонтакте» появилась возможность создавать постеры

Свои фоны для постеров могут загружать пользователи и паблики "ВКонтакте".
Обновлено в 13:22
Финансы

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года

Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.
Обновлено в 15:52
Экономика

Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств

Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
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Экономика

Росстат приостановил публикацию ежемесячных данных о доходах населения

Росстат перестал публиковать в ежемесячных отчетах данные о реальных доходах россиян.
Обновлено в 12:38
Спорт

Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
Обновлено в 07:59
Общество

На публичных слушаниях обсудили точечную застройку в Добром

Было отмечено, что экспозиция по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки в части отнесения территорий в районе улицы Фестивальная, улицы 40 лет Октября к территориальной застройке многоэтажными жилыми домами Ж-4 и строительными регламентами проводится в течение семи календарных дней с 15 по 21 марта.
Обновлено в 05:58
Политика

Аваков заявил, что тоскует по юности в стройотрядах СССР

Министр внутренних дел Украины Арсена Аваков заявил, что тоскует по юности и времени, проведенном в стройотрядах СССР.
Обновлено в 16:53
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Ника Белоцерковская подтвердила, что выходит замуж

Утром 20 марта в Фейсбуке Джона Шемякина появился пост следующего содержания: «Милая, милая бесконечно любимая Ника Белоцерковская, стань моей женой навсегда».
Обновлено в 09:21
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Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Армия и оружие

Россия снова отбомбилась по джихадистам в сирийском Идлибе

Истребители ВКС России нанесли авиаудар по объектам боевиков в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar News.
Обновлено в 19:45
Финансы

Доходы бюджета от роста НДС составят 800 млрд рублей

Бюджет получит 800 млрд рублей за счет повышения ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20%, говорится в исследовании Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились «Известия».
Обновлено в 16:00
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США продлили для Ирака исключение из санкций против энергетики Ирана

Администрация США вновь предоставила Ираку право продолжать закупки энергоносителей из Ирана в обход своих санкций, введенных против Тегерана, сообщает иранский телеканал Press TV.
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Общество

Ущерб от наводнения в Небраске достиг 1,4 миллиарда долларов

В Небраске убытки от наводнения, которое уже назвали самым разрушительным за всю историю штата, оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.
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В Госдуме предложили вернуть «летнее время»

Стрелки предполагается переводить по последним воскресеньям октября и марта, весной на 1 час вперед, осенью — в обратную сторону.В последний раз россияне перевели стрелки на час назад в октябре 2014 года, после того как вступил в силу закон о переходе на зимнее время.
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МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге

МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.
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Шоу-бизнес

Джессика Симпсон стала трижды мамой

Актриса и певица Джессика Симпсон 20 марта 2019 года снова стала мамой.
Обновлено в 16:19
Экономика

Forbes назвал самые надежные российские банки

Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
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Кино

Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сети

Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес

Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение

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Армия и оружие

Российские «Ониксы» сами выберут американские цели

Российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 «Оникс» при атаке на американскую авианосную ударную группу или соединение (АУГ или АУС) является «стайной ракетой», пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено в 17:02
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Советский и казахстанский государственный и политический деятель, действующий президент Казахстана с 24 апреля 1990 года. В прошлом - президент Казахской ССР.
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