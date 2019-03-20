Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в НурсултанBFM.ru 06:43

Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент РИА Новости.

с чего всё началось

Вопрос о переименовании казахстанской столицы в честь первого президента был вынесен на совместное заседание палат парламента по инициативе нового главы республики Касыма-Жомарта Токаева. Он принял решение направить данное предложение без вынесения на референдум.

Происшествия Суд в Греции объявил перерыв по делу россиянина Винника до 28 марта Греческий суд объявил перерыв в рассмотрении иска об освобождении из-под стражи россиянина Александра Винника.

Политика Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.

Экономика Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.

Политика МИД РФ пообещал ответ на санкции Австралии В МИД РФ прокомментировали введение Австралией санкций против России, заявив, что Москва ответит на «эту недружественную акцию».

Общество Сахалинским мэрам поручено вдвое увеличить строительство домов, иначе их будут «подбадривать» Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил главам районов в ближайшие годы удвоить количество вводимого в эксплуатацию жилья.

Футбол Икер Касильяс продлил контракт с «Порту» Испанский вратарь Икер Касильяс подписал новое соглашение с португальским ФК "Порту", сообщает пресс-служба футбольного клуба в среду.

Футбол Кто такой Агузаров? Это про него так много говорит Уткин Что известно про Алана Агузарова Несколько фактов об Агузарове, который очень скоро может сотрудничать с самыми талантливыми футболистами России: • По информации еженедельника «Футбол», он – племянник бывшего президента Северной Осетии Тамерлана Агузарова.

Политика Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.

Шоу-бизнес Джессика Симпсон стала трижды мамой Актриса и певица Джессика Симпсон 20 марта 2019 года снова стала мамой.

Культура Медведев вручит правительственные премии в области культуры за 2018 год Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг вручит правительственные премии в области культуры за 2018 год, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Происшествия Полиция ищет гулявшего в стрингах по Третьяковке мужчину Московская полиция в настоящий момент ведет розыск мужчины, который устроил полуобнаженную прогулку по Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке.

Экономика Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении.

Финансы ФРС США сохранила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.

Армия и оружие В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ Из-за антисанитарных условий жизни воюющих в Донбассе бойцов ВСУ в рядах украинской армии началась эпидемия чесотки, рассказал на брифинге в среду, 20 марта, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведку республики.

Происшествия В Москве столкнулись пять автомобилей, один человек погиб "На улице Вавилова, 65 произошло столкновение пяти машин, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.

Экономика Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на два года Международное рейтинговое агентство Fitch в мартовском отчете спрогнозировало «самое сильное замедление» с 2012 года роста мировой экономики на ближайшие два года.

Шоу-бизнес Беркова объяснила госпитализацию переутомлением Госпитализация порноактрисы Елены Берковой связана с переутомлением, сообщила она в Instagram.

Политика Аваков высказался о разнице между русскоязычными украинцами и русскими Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что нужно уважать украинских граждан, привыкших читать, думать и излагать мысли на русском языке, но к россиянам это не относится.

Футбол Экс-игрока сборной Колумбии задержали по подозрению в наркоторговле Бывшего игрока сборной Колумбии Джона Виафару задержали правоохранительные органы в городе Кали, сообщает El Espectador.