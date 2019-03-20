Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в НурсултанBFM.ru 06:43

Вопрос о переименовании казахстанской столицы в честь первого президента был вынесен на совместное заседание палат парламента по инициативе нового главы республики Касыма-Жомарта Токаева. Он принял решение направить данное предложение без вынесения на референдум.
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Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости06:23

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Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Известия10:56

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Газета.Ru08:50
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Советский и казахстанский государственный и политический деятель, действующий президент Казахстана с 24 апреля 1990 года. В прошлом - президент Казахской ССР.
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