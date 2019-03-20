Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в НурсултанBFM.ru 06:43
Вопрос о переименовании казахстанской столицы в честь первого президента был вынесен на совместное заседание палат парламента по инициативе нового главы республики Касыма-Жомарта Токаева. Он принял решение направить данное предложение без вынесения на референдум.
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с чего всё началось
Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент РИА Новости.РИА Новости06:23
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