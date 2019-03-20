Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в НурсултанРИА Новости 06:23

Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент РИА Новости.
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Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

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