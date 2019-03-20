Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в НурсултанРИА Новости 06:23
Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент РИА Новости.
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Наука
Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти
Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено вчера в 05:55
Политика
Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»
Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено в 18:33
Шоу-бизнес
«Стыдно»: Малахова распекли за «пляски на костях» после смерти Началовой
Вроде программу на смерть Юлии Началовой снял он, а стыдно мне. Стыдно видеть на нашем ТВ подобные вещи.
Обновлено в 16:06
Футбол
«Динамо» примет «Локомотив» на «Арене Химки»
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Якутии проходят массовые беспорядки из-за мигрантов
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко
Обновлено в 10:46
Политика
Мадуро обвинил Трампа в краже денег на лекарства
Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что правительство президента США Дональда Трампа "похитило" у Венесуэлы $5 млрд, предназначенных для покупки материалов для производства лекарств.
Обновлено в 20:36
Экономика
Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова
Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:17
Общество
Лишняя тысяча многоквартирных домов откуда-то взялась в плане капремонта до 2025 года на Сахалине
Как рассказал заместитель председателя правительства области Владимир Сидоренко, в этом году план по капремонту (600 домов и 200 дворов) будет выполнен.
Обновлено в 19:22
Авто
Начались продажи обновлённого внедорожника Ford Everest 2019
Американская компания Ford объявила о начале продаж обновленной версии автомобиля Ford Everest.
Обновлено в 14:42
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 20:37
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Экономика
Росстат приостановил публикацию ежемесячных данных о доходах населения
Росстат перестал публиковать в ежемесячных отчетах данные о реальных доходах россиян.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Обновлено в 07:23
Политика
Лидер «Ночных волков» Хирург попал в санкционный список Украины
Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) внесен в санкционный список Украины.
Обновлено в 20:07
Финансы
На вечерних торгах на Мосбирже рубль укрепился против доллара и евро
Рубль укрепился также и в паре с европейской валютой, передает ТАСС: курс евро на Московской бирже снизился на 0,26 процента до 72 рублей 91 копейки.
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес
Ника Белоцерковская подтвердила, что выходит замуж
Утром 20 марта в Фейсбуке Джона Шемякина появился пост следующего содержания: «Милая, милая бесконечно любимая Ника Белоцерковская, стань моей женой навсегда».
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Врач Началовой: «Юля больше месяца не обращалась к врачам»
Обновлено в 18:22
Баскетбол
«Дарюшафака» обыграла «Химки» в матче Евролиги
Обновлено в 15:09
Шоу-бизнес
Беркова рассказала о своем состоянии после госпитализации
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии после госпитализации.
Обновлено в 20:24
Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ
Из-за антисанитарных условий жизни воюющих в Донбассе бойцов ВСУ в рядах украинской армии началась эпидемия чесотки, рассказал на брифинге в среду, 20 марта, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведку республики.
Обновлено в 18:31
Общество
Заб.ру и Заб.ТВ проведут трансляцию «Прямого разговора» с Осиповым
Глава Забайкальского края Александр Осипов 21 марта проведёт «Прямой разговор» с забайкальцами. Смотрите видеотрансляцию на сайте Заб.ТВ.
Обновлено в 04:12
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на ракеты «Зенит» на Украине
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено в 21:12
Армия и оружие
В США проверят подготовку пилотов ВВС после авиакатастрофы в Эфиопии
В США будет проверено качество подготовки летчиков военно-транспортных и грузовых самолетов, а также президентских Air Force One.
Обновлено в 20:16
Происшествия
Индийский миллиардер-мошенник задержан в Лондоне
Индийский миллиардер Нирав Моди, которого на родине обвиняют в мошенничестве, задержан в Лондоне.
Обновлено в 19:11
Происшествия
ДТП с участием грузовика и легковушки в Кузбассе: пострадали пятеро
В среду, 20 марта, ДТП в городе Прокопьевске Кемеровской области произошла авария, в которой пострадали несколько человек.
Обновлено в 13:55
Музыка
Американская певица LP «зажгла» во Владивостоке
Во Владивостоке 20 марта на «Фетисов-Арене» состоялся концерт американской певицы Лауры Перголицци, больше известной как LP (ЭлПи), сообщает РИА VladNews.Приморская публика встретила Лауру очень радушно.
Обновлено в 20:17
Происшествия
По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 17:53